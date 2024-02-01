«Водоканал» пока не устранил прорыв коллектора у зоопарка

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«Водоканал» пока не устранил прорыв канализационного коллектора у входа в зоопарк. Об этом «Новому Калининграду» сообщил пресс-секретарь предприятия Виктор Лузов.

«По зоопарку идут работы в плановом режиме», — отметил он.

Авария произошла во вторник, 30 января. В зелёной зоне со стороны улицы Чайковского образовался глубокий провал глубиной около шести метров. Коммунальщики меняют на участке повреждённые трубы. Также рабочим пришлось спилить три дерева.

Провал образовался в месте, где планировали делать гостевую парковку. «Будущее этой территории пока под вопросом. Но мы, как хронические оптимисты, верим в лучшее», — сообщили в пресс-службе зоопарка.

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