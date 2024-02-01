Отставание от электронной очереди в Чернышевском превысило пять суток

Отставание от электронной очереди в пункте пропуска «Чернышевское» на границе с Литвой составляет более пяти суток. Как сообщается в Telegram-канале Росгранстроя, созданном для отслеживания ситуации на границе, по состоянию на 11:00 1 февраля в очереди находилось 50 большегрузов, еще 20 ожидают в накопителе.



«Отставание от зарезервированного времени — 137 часов», — проинформировали в ведомстве. В Росгранстрое утверждают, что пропуск транспорта по-прежнему «существенно ограничен» со стороны Литвы.