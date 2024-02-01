Отставание от электронной очереди в Чернышевском превысило пять суток

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Отставание от электронной очереди в пункте пропуска «Чернышевское» на границе с Литвой составляет более пяти суток. Как сообщается в Telegram-канале Росгранстроя, созданном для отслеживания ситуации на границе, по состоянию на 11:00 1 февраля в очереди находилось 50 большегрузов, еще 20 ожидают в накопителе.

«Отставание от зарезервированного времени — 137 часов», — проинформировали в ведомстве. В Росгранстрое утверждают, что пропуск транспорта по-прежнему «существенно ограничен» со стороны Литвы.

В пресс-службе областной таможни констатировали, что очередь на границе растет. По данным ведомства, за минувшие сутки через пункт пропуска в Чернышевском на выезд в соседнюю республику проследовал 61 грузовик, в Калининградскую область въехала 121 фура. О вновь возникших проблемах с пересечением границы в таможне проинформировали 18 января.

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