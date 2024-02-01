Издательство АСТ приостановило выплаты Людмиле Улицкой

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Издательство АСТ сообщило о приостановке выплат по договорам с писательницей Людмилой Улицкой, заявившей о переводе средств Украины. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе издательства.

«В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг», — пояснили в издательстве, напомнив, что книги Улицкой выходят в АСТ с 2011 года.

Напомним, в середине декабря прошлого года издательство АСТ приостановило распространение книг писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (оба признаны Минюстом РФ иноагентами) в связи с их публичными заявлениями против СВО.

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