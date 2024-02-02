Правительство выделило деньги на реконструкцию бывшего театра им. Королевы Луизы

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал распоряжение о выделении Советскому городскому округу субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов, вступил в силу с момент подписания.



439 млн рублей Советску выделено на приспособление объекта культурного наследия «Здание театра им. Королевы Луизы, 1909 год» под музейно-выставочный центр. Историческое здание площадью 3432,3 кв. м расположено на ул. Победы, 6. В нём планируется провести реконструкцию, общая стоимость которой оценивается в 499,2 млн рублей. 12 процентов от суммы должен профинансировать муниципальный бюджет. Срок реконструкции — 2024-2025 годы, главный распорядитель средств бюджета — министерство по культуре и туризму.

В четырехэтажном здании бывшего театра Королевы Луизы некогда располагался главный учебный корпус Калининградского областного колледжа культуры и искусства. В довоенные времена оно выполняло функцию одного из первых в Тильзите кинотеатров.

В 2010 году в Советске из-за нарушений требований пожарной безопасности деятельность колледжа была приостановлена. В 2019 году в здании произошел пожар. В 2020 году часть стены обрушилась на расположенный по соседству жилой дом.