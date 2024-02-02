Правительство выделило деньги на реконструкцию бывшего театра им. Королевы Луизы

Правительство выделило деньги на реконструкцию бывшего театра им. Королевы Луизы
Фото: Виталий Невар, архив Нового Калининграда
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал распоряжение о выделении Советскому городскому округу субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов, вступил в силу с момент подписания.

439 млн рублей Советску выделено на приспособление объекта культурного наследия «Здание театра им. Королевы Луизы, 1909 год» под музейно-выставочный центр. Историческое здание площадью 3432,3 кв. м расположено на ул. Победы, 6. В нём планируется провести реконструкцию, общая стоимость которой оценивается в 499,2 млн рублей. 12 процентов от суммы должен профинансировать муниципальный бюджет. Срок реконструкции — 2024-2025 годы, главный распорядитель средств бюджета — министерство по культуре и туризму.

В четырехэтажном здании бывшего театра Королевы Луизы некогда располагался главный учебный корпус Калининградского областного колледжа культуры и искусства. В довоенные времена оно выполняло функцию одного из первых в Тильзите кинотеатров.

В 2010 году в Советске из-за нарушений требований пожарной безопасности деятельность колледжа была приостановлена. В 2019 году в здании произошел пожар. В 2020 году часть стены обрушилась на расположенный по соседству жилой дом.

В 2021 году власти Советска выделили на проект реконструкции 14,1 млн рублей. Подрядчик должен был предусмотреть в здании залы для экспозиций, конференц-зал на 300 мест, кафе на 100 мест, фондохранилище, административные помещения и санузлы. В ноябре 2023 года проект по реконструкции здания прошел государственную экспертизу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter