Проект по реконструкции здания театра королевы Луизы в Советске прошел госэкспертизу

Проект по реконструкции здания театра королевы Луизы в Советске прошел госэкспертизу
Фото: Виталий Невар, архив Нового Калининграда
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Проект по реконструкции здания театра королевы Луизы в Советске прошел государственную экспертизу. Информация об этом опубликована на сайте Единого реестр заключений.

Документация разрабатывалась для приспособления здания, признанного объектом культурного наследия, под музейно-выставочный центр. Инженерными изысканиями и подготовкой проекта занимались компании «ЭкспертПроектРеставрация» и «ВИК Проект». Согласно проекту областного бюджета, опубликованному на сайте регионального заксобрания, на реконструкцию строения предусмотрено 499,2 млн рублей. Из них 61,6 млн планируется выделить в 2024 году и 377,7 млн — в 2025-м.

В 2021 году власти Советска выделили на проект реконструкции здания театра королевы Луизы на улице Победы 14,1 млн рублей. Подрядчик должен был предусмотреть в проекте залы для экспозиций, конференц-зал на 300 мест, кафе на 100 мест, фондохранилище, административные помещения и санузлы. Кроме того, от исполнителя требовалось проработать благоустройство прилегающей территории.

В июне 2019 года в здании бывшего театра королевы Луизы произошел пожар. В областном правительстве обещали начать восстановление объекта, в котором раньше располагался музыкальный колледж, за счет средств из резервного фонда, но к работам тогда не приступили. Впоследствии Николай Воищев, занимавший на тот момент пост сити-менеджера Советска, отчитался о покраске неотремонтированного фасада здания, назвав это временным решением, которое поможет сохранить лепнину.

В июле 2020 года часть стены бывшего театра королевы Луизы обрушилась на расположенный по соседству жилой дом. Как сообщал тогда замглавы местной администрации по городской структуре и ЖКХ Александр Бурых, управляющая компания при помощи муниципалитета провела работы по предупреждению дальнейшего обрушения. «Окончательно проблему можно решить только в том случае, если данное здание будет выставлено на реконструкцию», — отметил чиновник.

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