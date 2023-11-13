Проект по реконструкции здания театра королевы Луизы в Советске прошел госэкспертизу

Проект по реконструкции здания театра королевы Луизы в Советске прошел государственную экспертизу. Информация об этом опубликована на сайте Единого реестр заключений.
Документация разрабатывалась для приспособления здания, признанного объектом культурного наследия, под музейно-выставочный центр. Инженерными изысканиями и подготовкой проекта занимались компании «ЭкспертПроектРеставрация» и «ВИК Проект». Согласно проекту областного бюджета, опубликованному на сайте регионального заксобрания, на реконструкцию строения предусмотрено 499,2 млн рублей. Из них 61,6 млн планируется выделить в 2024 году и 377,7 млн — в 2025-м.
В 2021 году власти Советска выделили на проект реконструкции здания театра королевы Луизы на улице Победы 14,1 млн рублей. Подрядчик должен был предусмотреть в проекте залы для экспозиций, конференц-зал на 300 мест, кафе на 100 мест, фондохранилище, административные помещения и санузлы. Кроме того, от исполнителя требовалось проработать благоустройство прилегающей территории.
В июне 2019 года в здании бывшего театра королевы Луизы произошел пожар. В областном правительстве обещали начать восстановление объекта, в котором раньше располагался музыкальный колледж, за счет средств из резервного фонда, но к работам тогда не приступили. Впоследствии Николай Воищев, занимавший на тот момент пост сити-менеджера Советска, отчитался о покраске неотремонтированного фасада здания, назвав это временным решением, которое поможет сохранить лепнину.В июле 2020 года часть стены бывшего театра королевы Луизы обрушилась на расположенный по соседству жилой дом. Как сообщал тогда замглавы местной администрации по городской структуре и ЖКХ Александр Бурых, управляющая компания при помощи муниципалитета провела работы по предупреждению дальнейшего обрушения. «Окончательно проблему можно решить только в том случае, если данное здание будет выставлено на реконструкцию», — отметил чиновник.