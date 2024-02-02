Суд заключил под стражу жителя области, обвиняемого в участии в диверсионном сообществе

Суд по ходатайству следствия заключил под стражу 22-летнего жителя области, обвиняемого в участии в диверсионном сообществе по ч. 2 ст. 281.3 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, не позднее марта 2023 года находившийся в Немане мужчина ответил согласием на предложение вступить в сообщество, осуществляющее диверсионную деятельность. Через интернет-мессенджер он нашел лицо, которому передал координаты для осуществления поджога двух релейных шкафов, расположенных вдоль железной дороги, бокса связи, четырех дроссель-трансформаторов и двух светофоров в Калужской области. Однако данные преступные действия по поджогу указанных объектов железнодорожной инфраструктуры не были доведены до конца. 31 января 2024 года обвиняемый был задержан.

В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что житель области обвиняется в совершении тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, не имеет официального источника дохода, оставаясь на свободе, будет иметь реальную возможность скрыться либо иным путем помешать производству по уголовному делу. Постановлением Центрального районного суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, в начале декабря 2023 года ФСБ сообщила о задержании еще одного жителя Калининградской области по подозрению в поиске людей, устраивавших поджоги объектов в РФ по заданию украинских спецслужб.