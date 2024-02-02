Ермак рассказал, что планируют сделать с обнаруженными подвалами кёнигсбергского банка

Обнаруженное во время благоустройства на острове Канта подземное хранилище городского банка Кёнигсберга власти не планируют засыпать землей. Об этом журналистам рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в пятницу, 2 февраля. Ермак пояснил, что судьба объекта, заинтересовавшего горожан, обсуждалась с директором Кафедрального собора Григорием Хуциевым.



«Я вчера сам там был внутри этих помещений, — рассказал Ермак. — Походили, посмотрели и приняли решение с Григорием Гарриевичем, что сначала мы их вычистим, полностью осушим и посмотрим, что они из себя представляют, Посмотрим, какая там проблематика существует: подтапливаются ли они, есть ли риск обрушения или что-то ещё. А дальше уже будем смотреть. Скорей всего, мы их не будем консервировать повторным погружением в грунт. Есть идея как-то дополнительно развить эти помещения как объект показа», — сказал Ермак.

По словам министра, в помещениях вряд ли появится кафе или что-то подобное.

«А вот сделать какую-то маленькую экспозицию или просто показывать их самих — да, это может быть. Потому что сверху ещё мозаичный пол, который в операционном зале „Штадтбанка“ находился — можно тоже поставить какую-то информационную табличку. Посмотрим. Пока сложно что-то сказать конкретное. Сначала нужно помещения привести в нормативное состояние, понятное, чтобы оценить их степень сохранности», — добавил Ермак.

Эксплуатацией помещений, как и другого имущества острова Канта, по его словам, должен заняться Кафедральный собор.

О том, что обнаруженное хранилище планируют музеефицировать, «Новому Калининграду» в пресс-службе Кафедрального собора сообщали еще 1 февраля. Однако произойдет это, как уточнили в соборе, только после завершения всех работ по благоустройству.