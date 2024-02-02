В калининградском ритейле фиксируют снижение отпускных цен на яйца

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В калининградском ритейле наблюдают снижение отпускных цен на яйца. Об уменьшении стоимости продукции у производителей «Новому Калининграду» сообщил, в частности, заместитель гендиректора по правовым вопросам торговой сети «Спар-Калининград» Алексей Елаев.

«Идет небольшое снижение [отпускных] цен. Как я понимаю, будет перепроизводство, и цены должны будут упасть», — сказал Елаев.

По его словам, яйца второй категории сейчас закупают у фабрик вне региона, так как отпускные цены на этих предприятиях ниже. «От Калининграда мы пока вторую категорию не получаем», — уточнил Алексей Елаев. На сайте ритейлера сейчас можно заказать яйца категории C2 от Синявинской птицефабрики из Санкт-Петербурга.

Совладелец холдинга «Долгов Групп» Александр Долгов на вопрос «Нового Калининграда» о том, планирует ли компания поставлять в торговые сети яйца второй категории, заявил: «Это торговля решает, не скажу сейчас». На вопрос о том, ожидается ли снижение отпускных цен, бизнесмен не ответил.

В приложении торговой сети «Пятерочка» в Калининградской области в феврале можно заказать яйца категории C2 под собственной торговой маркой ритейлера. На запрос «Нового Калининграда» о ситуации с ценами на эту продукцию и ее поставками в компании X5 Group, владеющей сетью, на момент подготовки публикации не ответили.

В январе в Минсельхозе РФ утверждали, что производители яиц начали снижать цены на товар. В то же время гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева высказывала мнение, что поставки яиц из Турции и Азербайджана не приведут к снижению цен на эту продукцию в России.

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