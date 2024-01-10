В Росптицесоюзе рассказали, почему яйца в России не подешевеют

Завоз яиц из-за границы не сможет снизить цены на яйца в России. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева.



«Яйцо дешевле не станет, — отметила Бобылева. — На мой взгляд, установившиеся цены — 110-125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта. Что же касается импортных поставок, то они при заявленных объемах никакой роли в ценообразовании не сыграют и позитивного эффекта не принесут. Кроме того, по имеющейся у нас информации, закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент установлены не ниже, чем на продукцию наших, отечественных производителей».

Ранее, как сообщает издание, Росптицесоюз заявлял, что запланированные объемы поставок в 1,2 миллиарда штук при общем объеме годового производства в России в 45 миллиардов штук рынку ничего не дадут и на ценообразование никак не повлияют.

Кроме того, председатель Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин сообщил, что небольшого сезонного снижения цен можно ожидать в мае, «когда закончится Великий пост и утихнет массовый спрос». По его мнению, выйти из ситуации можно только при помощи «законодательного ограничения торговой наценки на социально значимые товары».