В Росптицесоюзе рассказали, почему яйца в России не подешевеют

В Росптицесоюзе рассказали, почему яйца в России не подешевеют
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Сельское хозяйство

Завоз яиц из-за границы не сможет снизить цены на яйца в России. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева.

«Яйцо дешевле не станет, — отметила Бобылева. — На мой взгляд, установившиеся цены — 110-125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта. Что же касается импортных поставок, то они при заявленных объемах никакой роли в ценообразовании не сыграют и позитивного эффекта не принесут. Кроме того, по имеющейся у нас информации, закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент установлены не ниже, чем на продукцию наших, отечественных производителей».

Ранее, как сообщает издание, Росптицесоюз заявлял, что запланированные объемы поставок в 1,2 миллиарда штук при общем объеме годового производства в России в 45 миллиардов штук рынку ничего не дадут и на ценообразование никак не повлияют.

Кроме того, председатель Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин сообщил, что небольшого сезонного снижения цен можно ожидать в мае, «когда закончится Великий пост и утихнет массовый спрос». По его мнению, выйти из ситуации можно только при помощи «законодательного ограничения торговой наценки на социально значимые товары».

5 января в РФ ввезена вторая партия пищевых яиц из Турции в количестве 316 800 штук для дальнейшей реализации. Первую партию яиц такого же объема доставили из Турции 3 января. Кроме того, в декабре в Россию поставлялись куриные яйца из Азербайджана.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter