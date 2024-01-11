В Минсельхозе утверждают, что у производителей яиц начали снижаться цены

За последние две недели у производителей яиц в России снизились цены. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства Максим Титов, пишет «Интерфакс». По мнению чиновника, в ближайшее время продукция подешевеет и в торговых сетях.



«За последние две недели у производителей цены снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй категории яиц. В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях», — сказал Титов.

Зампредседателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко также заявил, что на птицефабриках региона, где расположены крупнейшие производители яиц в РФ, наблюдается снижение отпускных цен на яйца. «На сегодня птицефабрики законтрактовали поставки основного объема яиц на полгода вперед по стабильной цене. Дополнительный объем яиц, появляющийся у птицефабрик и поступающий на рынок, торгуется на спотовых биржевых площадках уже со снижением стоимости порядка 5%», — приводит его слова информагентство. О снижении цен в оптовом сегменте также заявил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

Накануне гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева высказала мнение , что поставки яиц из Турции и Азербайджана не приведут к снижению цен на эту продукцию в России. «На мой взгляд, установившиеся цены — 110-125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», — заявила Бобылева в интервью «Парламентской газете».

Заместитель гендиректора по правовым вопросам торговой сети «Спар-Калининград» Алексей Елаев ранее пояснял, что в Калининградской области не стоит ожидать поставок яиц из Турции. «У нас в Калининград максимум доставляется яйцо из Синявинской птицефабрики в Санкт-Петербурге. И проседание по яйцу на Северо-Западе как раз связано со снижением производства на Синявинской птицефабрике. Это главный конкурент Гурьевской птицефабрики», — заявлял он.