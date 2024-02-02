На Немане начался «литовско-белорусский» ледоход (фото)

На реке Неман начался повторный ледоход, который жители Советска зафиксировали утром 2 февраля. По словам фотографа Адрианы Романовой, опубликовавшей свежие снимки природного явления на своей странице «ВКонтакте», лед уносит с собой в том числе бесхозные бакены.



В экспертном паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области» пояснили, что поставщиком ледяных глыб для вторичного ледохода стали акватория Немана и притоки этой реки, расположенные выше по течению, в Литве и Белоруссии.

Первую подвижку льда в Советске наблюдали 27 января.