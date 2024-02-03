Власти: найти «туалетных вандалов» по камерам видеонаблюдения невозможно

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Вандалов, которые уничтожают оборудование туалетов в зеленых зонах Калининграда, невозможно отследить с помощью камер видеонаблюдения. Об этом заявил руководитель муниципального учреждения «Дирекция ландшафтных парков» Андрей Карачинов в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в пятницу, 2 февраля.

«Камеры фиксируют человека, который вошел в туалет и вышел. Что он там делает внутри, мы не знаем. Камер внутри туалета нет, поэтому, к сожалению, мы не можем определить, кто это сделал», — сказал Карачинов.

Он отметил, что среди всех случаев вандализма в парках поломка туалетов находится на первом месте. «Остается только призывать к ответственности. В том числе и горожан, которые оказались рядом. Если они кого-то заметили или [обнаружили] противоправное действие, то [нужно] сообщать об этом в полицию, чтобы по горячим следам расследовать», — посоветовал руководитель дирекции.

Еще одной проблемой Андрей Карачинов назвал недостаточное количество камер в парках. По его словам, в этом году собираются установить камеры безопасного города в Центральном и Южном парках.

В конце января вандалы в очередной раз разгромили туалет в Южном парке. Дирекция ландшафтных парков регулярно жалуется на эту проблему. В ноябре прошлого года неизвестные повредили туалет в Макс-Ашманн парке. Случаи вандализма также фиксировали в зеленых зонах города в июле.

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