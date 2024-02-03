В погранслужбе ФСБ уточнили, граждане каких стран чаще других посещали Россию в 2023 году

В 2023 году количество поездок иностранцев в Россию достигло 15,4 млн, увеличившись на 18,6% по сравнению с 2022-м. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику погранслужбы ФСБ.

В прошлом году иностранцы в основном приезжали в Россию из стран ближнего зарубежья. Лидируют граждане Казахстана — число поездок из этой страны выросло на 26,7%, до 2,4 млн. Вырос также турпоток из Узбекистана (на 52%) и Таджикистана (на 36%). Из стран дальнего зарубежья лидером стала Монголия, количество въездов из которой выросло на 79%, до 311,4 тыс. Турпоток из Китая увеличился в шесть раз, до 794,3 тыс.

Что касается граждан Европы, то число их визитов в Россию выросло на 30,8%, до 558,1 тыс. Чаще других приезжали в РФ граждане Эстонии (115,8 тыс. поездок, на 75,6% больше) и Германии (101,6 тыс. поездок, рост 50,1%). Также вырос турпоток из Польши (на 57%), Латвии (31%), Литвы (25%), Италии (24%).

При этом среди европейских стран, откуда сильнее всего снизилось количество поездок в Россию, оказались Ирландия (1,2 тыс. поездок, падение на 51%), Хорватия (3,1 тыс., на 34%), Дания (1,4 тыс., на 30%), Венгрия (3,6 тыс., на 24%), Румыния (5,5 тыс., на 16%).