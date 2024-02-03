На ул. Чайковского возникло подтопление из-за засора канализации бытовым мусором

В субботу, 3 февраля, в специалистам калининградского «Водоканала» пришлось экстренно чистить засор канализации, в результате которого начало затапливать ул. Чайковского. Об этом «Новому Калининграду» рассказала пресс-секретарь организации Виктор Лузов.

«В первой половине дня произошел засор мобильной станции перекачки, установленной на месте аварии на канализационном коллекторе в Калининградском зоопарке, твердыми бытовыми отходами, которые в большом количестве сливались в канализацию из близлежащих домов. В результате образовавшейся пробки произошло временное переполнение канализационного колодца на ул. Чайковского. Данный засор на мобильной станции перекачки оперативно был ликвидирован. При очистке слесари областного „Водоканала“ вытащили из трубопровода грязные тряпки, средства личной гигиены, влажные салфетки и другие отходы жизнедеятельности. Сейчас территория ул. Чайковского без подтопления, работы продолжаются в плановом режиме с привлечением специализированной техники», — уточнил Виктор Лузов.

«Просим жителей не смывать в унитаз твердые бытовые отходы, которые не разлагаются в воде. Это сильно усложняет работу хозяйственно-бытовой канализации и проводит к аварийным ситуациям», — добавил он.