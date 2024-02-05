Гурьевской птицефабрике разрешили построить завод по переработке

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Региональные власти выдали Гурьевской птицефабрике, которая входит в агрохолдинг «Долгов Групп», разрешение на строительство завода по переработке птицы. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Проектом предусмотрены три здания высотой один и два этажа. Строительство запланировано на Калининградском шоссе, 21а в Гурьевске, где находится птицефабрика. Комплекс появится на земельном участке с кадастровым номером 39:03:010012:210. Разрешение действует до 31 августа 2026 года.

В январе Гурьевской птицефабрике разрешили построить птицеводческий комплекс в Краснознаменском округе и технологическую линию в Гурьевске. В общей сложности предполагается возведение 35 сооружений на пяти земельных участках.

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