Гурьевской птицефабрике разрешили построить завод по переработке

Региональные власти выдали Гурьевской птицефабрике, которая входит в агрохолдинг «Долгов Групп», разрешение на строительство завода по переработке птицы. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Проектом предусмотрены три здания высотой один и два этажа. Строительство запланировано на Калининградском шоссе, 21а в Гурьевске, где находится птицефабрика. Комплекс появится на земельном участке с кадастровым номером 39:03:010012:210. Разрешение действует до 31 августа 2026 года.