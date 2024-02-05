В АТОР назвали стоимость пляжных туров в Турцию с вылетом из Калининграда

Полетная программа по маршруту «Калининград—Анталья—Калининград» на регулярных рейсах авиакомпании Southwind Airlines стартует 26 апреля и продлится до 8 ноября. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).



В неделю будет выполняться 5 рейсов. Отмечается, что блоки мест на рейсах взяли три крупных туроператора: PEGAS Touristik, Coral Travel и Anex. Как сообщили АТОР в пресс-службе аэропорта «Храброво», в 2023 году загрузка на рейсах на средиземноморское побережье Турции составила 98%.

Ассоциация туроператоров предоставила данные о стоимости пляжных туров из Калининграда в Анталью:

PEGAS Touristik. Туры «все включено» с вылетом 27 апреля на 7 ночей будут стоить при размещении в отеле 3* от 105 466 руб. на двоих, в отеле 4*— от 105 591 руб. на двоих, в отеле 5* — от 114 280 руб. на двоих. Стоимость туров «все включено» с вылетом 21 июня на 7 ночей в отель 3* начинается от 104 223 руб. на двоих, в отель 4*— от 109 600 руб.на двоих, в отель 5* — от 127 035 руб. на двоих.

Anex. Стоимость пакетных туров в Анталью на майские праздники с отправлением из Калининграда составит от 120 тыс. руб. за двоих (6 ночей, все включено, вылет 29 апреля, отель 4*). Пакетный тур на 9 ночей (отель 5*, все включено, вылет 24 июня) обойдется от 155 тыс. руб. на двоих.

Coral Travel. Пакетный тур «все включено» с вылетом 26 апреля на 7 ночей в отель 3* стоит от 126 635 руб. на двоих, в отель 4* — от 129 393 руб. на двоих, в отель 5* — от 134 876 руб. на двоих. Цены на пакетные туры с вылетом 21 июня на 7 ночей в отели 3* стартуют от 111 495 руб. на двоих, в отели 4* — от 114 720 руб. на двоих, в отели 5* — от 132 649 руб. на двоих.

Ранее сообщалось, что лоукостер Southwind Airlines открыл продажу авиабилетов из Калининграда в Анталью.