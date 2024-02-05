СК: в регионе осужден участник российско-литовской группы по контрабанде янтаря

40-летнего жителя Советска признали виновным в контрабанде янтаря в составе организованной группы. Краснознаменский районный суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строго режима (приговор в законную силу не вступил). Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области, суду удалось доказать виновность мужчины в совершении трех эпизодов контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенной организованной группой.



«Следствием и судом установлено, что фигурант и еще ряд лиц создали сплоченную организованную группу для незаконного перемещения янтаря через Государственную границу Российской Федерации в Литовскую Республику в целях получения прибыли, — уточняет пресс-служба ведомства. — В состав группы, по данным следствия, входили 11 граждан Российской Федерации, а также неустановленные лица, проживающие на территории Литовской Республики».

С апреля по октябрь 2022 года, как уточнило следствие, участники группы осуществляли незаконное перемещение янтаря из Калининграда на приграничные территории и в дальнейшем — через границу Таможенного союза в Литовскую Республику.

«Установлено, что в указанный период подсудимый с участием других членов группы осуществил контрабанду 189,7 кг янтаря стоимостью более 25 млн рублей, — добавили в пресс-службе. — При попытке переместить через границу еще 334 кг янтаря соучастники задержаны УФСБ России по калининградской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Фигурант вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве».