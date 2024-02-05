СК: в регионе осужден участник российско-литовской группы по контрабанде янтаря

СК: в регионе осужден участник российско-литовской группы по контрабанде янтаря
Фото: СУ СК по Калининградской области
Все новости по теме: Янтарь

40-летнего жителя Советска признали виновным в контрабанде янтаря в составе организованной группы. Краснознаменский районный суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строго режима (приговор в законную силу не вступил). Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области, суду удалось доказать виновность мужчины в совершении трех эпизодов контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенной организованной группой.

«Следствием и судом установлено, что фигурант и еще ряд лиц создали сплоченную организованную группу для незаконного перемещения янтаря через Государственную границу Российской Федерации в Литовскую Республику в целях получения прибыли, — уточняет пресс-служба ведомства. — В состав группы, по данным следствия, входили 11 граждан Российской Федерации, а также неустановленные лица, проживающие на территории Литовской Республики».

С апреля по октябрь 2022 года, как уточнило следствие, участники группы осуществляли незаконное перемещение янтаря из Калининграда на приграничные территории и в дальнейшем — через границу Таможенного союза в Литовскую Республику.

«Установлено, что в указанный период подсудимый с участием других членов группы осуществил контрабанду 189,7 кг янтаря стоимостью более 25 млн рублей, — добавили в пресс-службе. — При попытке переместить через границу еще 334 кг янтаря соучастники задержаны УФСБ России по калининградской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Фигурант вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве».

Ранее сообщалось, что одним из организаторов группы контрабандистов, которые пытались переправить через реку Неман партию янтаря, был депутат окружного совета Светлогорска, бизнесмен Сергей Зайцев. В октябре 47-летнему Зайцеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 декабря. По истечении этого срока районный суд продлил срок содержания в СИЗО до 12 февраля.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter