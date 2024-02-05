В Калининградской области на год меняется маршрут автобуса 2Ж до Голубево

В Калининградской области с 7 февраля 2024 по 7 февраля 2025 года меняется маршрут автобуса 2Ж. В связи с началом ремонта дороги от Мамоновского шоссе до Голубево на трассе вводится одностороннее движение, сообщается на странице регионального министерства инфраструктуры «Вконтакте».

«Подвоз пассажиров будет осуществляться к пригородным поездам, отправляющимся со станции Голубево в 5:53 и 8:30. Автобус 2Ж будет следовать от КП „Европа“ в 5:17 и 7:54 до ст. Голубево (прибытие в 5:48 и 8:25) с остановками в пути следования — Новое Голубево, СНТ „Залесье“, ЖК „Новая Рублевочка“, Мамоновское шоссе, СНТ „Дельфин“, пос. Шоссейное, пос. Ласкино, ул. Луговая и платформа Ласкино», — отмечается в публикации.

Ранее в областном правительстве заявили об изменении автобусных маршрутов №143 и №147, следующих до поселка Голубево.