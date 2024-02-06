Писателя Бориса Акунина* заочно арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал писателя *Бориса Акунина (настоящее имя — Георгий Чхартишвили, признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о призывах к терроризму и фейках об армии, сообщает «Интерфакс».

По данным издания, Акунин арестован на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции в страну. Заочно ему предъявлено обвинение в публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК) и распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ. Писатель объявлен в международный розыск.

В декабре прошлого года в отношении Бориса Акунина возбудили уголовное дело. 12 января Министерство юстиции РФ объявило Акунина иностранным агентом.


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