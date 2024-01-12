Бориса Акунина* объявили иностранным агентом

Минюст РФ признал иноагентом писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили). Об этом сообщает «Коммерсант». В перечень иноагентов также внесли издание «Холод», администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина, обозревателя «Новой газеты» Александра Минкина и бывшего депутата городского собрания Йошкар-Олы Антона Соколова.



Ранее Росфинмониторинг внес Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации об армии России (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ).

В декабре издательство АСТ приостановило распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (признан в России иностранным агентом). Оба автора стали объектами внимания пранкеров и оба высказались в поддержку ВСУ. В России, в том числе в Калининграде, их произведения стали убирать с продажи в книжных магазинах.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга