Ростелеком: стоимость тарифов на домашний интернет в Калининграде повысится

Стоимость тарифов на домашний интернет в регионе повысится примерно на 5%. Об этом «Новому Калининграду» сообщила пресс-секретарь калининградского филиала «Ростелекома» Евгения Римко.

Повышение тарифов в компании связали с растущим объемом потребляемого трафика: «невозможно обеспечивать стабильно высокое качество и надежность услуг, поддерживать работоспособность инфраструктуры и развивать ее без изменения тарифов», — объяснила Евгения Римко.



Обновленные тарифы с другой стоимостью стали указывать в январских счетах в личном кабинете и на сайте. Но, как заявила пресс-секретарь, повышение коснулось не всех пользователей — примерно у 60% абонентов размер оплаты останется на прежнем уровне. По словам собеседницы, это зависит от многих критериев, в том числе от «возраста» тарифного плана или времени, прошедшего с момента подключения. «В среднем повышение будет ниже уровня инфляции и составит примерно 5% (около 30 рублей)», — сообщила пресс-секретарь «Ростелекома».



Остальные крупные игроки на рынке с повышением тарифов пока не определились. В компании «ТИС-Диалог» «Новому Калининграду» ответили в конце декабря прошлого года, что вопрос о повышении не решен: «После подведения итогов за 2023 год, подготовки бухгалтерского баланса с отражением реальных затрат с целью поддержания нормального уровня работоспособности сети связи, руководством будет принято соответствующее решение».



В компании «Билайн» тоже ничего конкретного не сказали: «Любое изменение цен в „Билайне“ происходит в четком соответствии с тарифной политикой компании и в рамках экономически обоснованных параметров. Информация о планируемых изменениях при необходимости предоставляется в Минцифры России и ФАС России».



О повышении тарифов на домашний интернет в 2024 году сообщал «Коммерсант» со ссылкой на опрос топ-менеджеров крупнейших российских интернет-провайдеров, который провел TelecomDaily. Они прогнозировали рост стоимости домашнего интернета на 10–15% в связи с повышением расходов на закупку оборудования, подорожавшим из-за ухода многих иностранных вендоров.



В ноябре прошлого года Федеральная антимонопольная служба заявила о том, что компания «Мегафон» необоснованно изменила стоимость своих услуг: «Компания повысила тарифы на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24% и не представила службе достаточных оснований для повышения», — сообщили в ФАС.