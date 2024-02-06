Ростелеком: стоимость тарифов на домашний интернет в Калининграде повысится

Все новости по теме: Связь

Стоимость тарифов на домашний интернет в регионе повысится примерно на 5%. Об этом «Новому Калининграду» сообщила пресс-секретарь калининградского филиала «Ростелекома» Евгения Римко.

Повышение тарифов в компании связали с растущим объемом потребляемого трафика: «невозможно обеспечивать стабильно высокое качество и надежность услуг, поддерживать работоспособность инфраструктуры и развивать ее без изменения тарифов», — объяснила Евгения Римко.

Обновленные тарифы с другой стоимостью стали указывать в январских счетах в личном кабинете и на сайте. Но, как заявила пресс-секретарь, повышение коснулось не всех пользователей — примерно у 60% абонентов размер оплаты останется на прежнем уровне. По словам собеседницы, это зависит от многих критериев, в том числе от «возраста» тарифного плана или времени, прошедшего с момента подключения. «В среднем повышение будет ниже уровня инфляции и составит примерно 5% (около 30 рублей)», — сообщила пресс-секретарь «Ростелекома».

Остальные крупные игроки на рынке с повышением тарифов пока не определились. В компании «ТИС-Диалог» «Новому Калининграду» ответили в конце декабря прошлого года, что вопрос о повышении не решен: «После подведения итогов за 2023 год, подготовки бухгалтерского баланса с отражением реальных затрат с целью поддержания нормального уровня работоспособности сети связи, руководством будет принято соответствующее решение».

В компании «Билайн» тоже ничего конкретного не сказали: «Любое изменение цен в „Билайне“ происходит в четком соответствии с тарифной политикой компании и в рамках экономически обоснованных параметров. Информация о планируемых изменениях при необходимости предоставляется в Минцифры России и ФАС России».

О повышении тарифов на домашний интернет в 2024 году сообщал «Коммерсант» со ссылкой на опрос топ-менеджеров крупнейших российских интернет-провайдеров, который провел TelecomDaily. Они прогнозировали рост стоимости домашнего интернета на 10–15% в связи с повышением расходов на закупку оборудования, подорожавшим из-за ухода многих иностранных вендоров.

В ноябре прошлого года Федеральная антимонопольная служба заявила о том, что компания «Мегафон» необоснованно изменила стоимость своих услуг: «Компания повысила тарифы на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24% и не представила службе достаточных оснований для повышения», — сообщили в ФАС.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter