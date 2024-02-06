МЧС: ночью ветер в Калининградской области усилится до 25 м/с

В ночь на 7 февраля ветер в Калининградской области усилится до 25 м/с, сообщает региональное управление МЧС.

«По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со второй половины ночи на 7 февраля в регионе ожидается усиление западного ветра. Порывы могут достигать 20-25 м/с», — отмечается в сообщении.

Синоптики сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» прогнозируют, что ветер начнет усиливаться еще вечером 6 февраля. «В зоне влияния циклона „Ольга“ с поздних вечерних часов вторника (21:00-22:00) ожидается усиление западного ветра до 10-14 м/с, в порывах в Калининграде и области до 16-19 м/с, на побережье и западе региона в порывах до 19-23 м/с (локально до 24 м/с)», — отмечают эксперты.

Администрация Калининграда просит жителей плотно закрывать окна и двери дома; избегать нахождения на мостах, путепроводах и в непосредственной близости от рекламных конструкций; не укрываться под отдельно стоящими деревьями; не подходить близко к опорам ЛЭП и трансформаторным подстанциям.