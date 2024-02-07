За неделю февраля на Калининград вылилось 72% месячной нормы дождей

В Калининграде к 20:00 6 февраля за первую неделю февраля выпало уже 39 мм осадков, что составляет 72% от месячной нормы. Об этом сообщают эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области».



К вечеру вторника, по данным синоптиков, регион находился в тёплом секторе циклона «Ольга», и на западе области потеплело до +7°С. В ночь, как и прогнозировали, западный ветер усилился до штормовых порывов на побережье, а дождь стих. Однако в ближайшие дни ожидаются заморозки и гололедица.

«В среду и четверг на гребне антициклона погода наладится, — сообщили администраторы сообщества. — Без ветра и сильных осадков, появятся прояснения, однако слабые минусовые температуры в темное время суток „превратят“ поверхность с большим скоплением воды в самый настоящий каток — готовимся к массовой гололедице в ближайшие дни».

Отметим, что в воскресенье, 4 февраля, в Калининграде выпало 38% месячной нормы осадков (21 мм за 24 часа), а самые сильные порывы ветра были зафиксированы метеостанциями Балтийска и Пионерского — 24 м/с.