На городскую парковку у здания областной ГИБДД выделяют 39 млн рублей

Власти Калининграда выделяют на обустройство муниципальной парковки на улице Черняховского в Калининграде 39 млн рублей. Соответствующий тендер анонсирован на сайте областного Центра торгов.



Парковку планируют оборудовать за зданием областного управления ГИБДД. Финансирование работ предусмотрено в 2024 году.

О планах по обустройству муниципальной парковки на улице Черняховского стало известно в апреле прошлого года. В администрации Калининграда сообщали, что рядом со зданием региональной Госавтоинспекции предполагается создание платной стоянки на 60 мест и стоянки для туристических автобусов. На участке с недостроем за спорткомплексом ДКБФ собираются построить многоуровневый паркинг. Эту землю Минобороны передало администрации Калининграда.