Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Совет Федерации на пленарном заседании 7 февраля единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к экстремизму. Изменения планируют внести в статьи 131 и 132 Уголовно-процессуального кодекса РФ, сообщает «Российская газета».

«Закон направлен на создание мер противодействия преступлениям против безопасности Российской Федерации. В этих целях законом ужесточается подход к таким преступлениям, — цитирует издание первого зампреда Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимира Полетаева. — Теперь к виновным в совершении преступлений против безопасности РФ будет применяться не только уголовное наказание, но и такая мера уголовно-правового характера, как конфискация имущества, нажитого в результате противоправной деятельности или используемого для совершения или финансирования преступления».

Также конфискации принадлежит имущество, нажитое результате совершения преступлений, выражающихся в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, либо в публичных призывах к деятельности против безопасности государства при условии их корыстного совершения.

«По сути, действующая система не меняется. Институт конфискации, как и в действующем законодательстве, не является наказанием, а является мерой уголовно-правового воздействия, призванной предотвратить дальнейшее совершение преступления путем недопущения использования имущества для их совершения или финансирования», — считает Владимир Полетаев.

По его словам, возможность конфискации имущества предусмотрена Уголовным кодексом с 2006 года, а законом «лишь расширяется перечень преступлений».

Кроме того, увеличивается перечень преступлений, в случае совершения которых осужденный может быть лишен специальных званий или государственных наград. Вводится повышенная уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России в случае совершения таких деяний из корыстных побуждений или по мотивам политической, идеологической, национальной или религиозной ненависти или вражды.