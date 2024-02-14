Подписан закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет конфисковывать имущество за преступления против безопасности страны. Об этом сообщает «Коммерсант». В числе прочего мера может применяться за распространение фейков о российской армии.



Законопроект был внесен в Госдуму в конце января, его авторами стали 395 депутатов во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным. Изменения вносятся в две статьи УК РФ — о распространении фейков об армии (ст. 207.3) и о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4). Госдума приняла документ 31 января, Совет Федерации единогласно одобрил его 7 февраля.

Закон позволяет конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ. Также становится возможным по решению суда лишать почетных званий за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.