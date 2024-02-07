Калининград возглавил рейтинг бюджетных направлений для отдыха в феврале

Калининград возглавил рейтинг бюджетных туристических направлений в феврале. Цены на отели и другие объекты размещения проанализировали эксперты сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com.



За сутки проживания в калининградском отеле или апартаментах в феврале отдыхающие отдают в среднем 4300 рублей на двоих. Этот вариант оказался самым доступным среди участвовавших в исследовании 20 лидирующих по количеству бронирований городов.

В число бюджетных направлений также вошли Екатеринбург, Тула и Самара. Там средний ценник на размещение составляет порядка 4500 рублей в сутки для двоих. В замыкающем топ-5 Петербурге услуга обходится в среднем в 4700 рублей.

Стоимость посуточной аренды жилья в Калининграде также остаётся одной из самых низких в России. За год она выросла на 11%, составив в среднем 2956 рублей за сутки.