Таможня: литовец пытался незаконно ввезти в регион партию аэрозольных баллонов

Гражданин Литвы пытался незаконно ввезти в Калининградскую область около сотни аэрозольных баллонов. Об этом сообщила пресс-служба региональной таможни.



Мужчина следовал на личном автомобиле «Ауди» через пункт пропуска «Чернышевское» на российско-литовской границе. Инспекторам он заявил, что не везет товаров, подлежащих декларированию.

Машину решили проверить с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. В результате в ручной клади водителя обнаружили 96 аэрозольных баллонов: с бесцветным лаком, акриловой краской и антикоррозийным грунтом производства Голландии и Германии.

В отношении гражданина Литвы возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ — «Недекларирование». Обнаруженную партию аэрозольных баллонов у него изъяли.