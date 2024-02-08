На строительство улицы Лучинского в Калининграде выделяют ещё 43 млн рублей

На строительство второго этапа улицы Лучинского в Калининграде выделяют 43 млн рублей, сообщает газета «Гражданин».

«Работы намерены провести в текущем году. Аукцион по выбору подрядчика объявят в ближайшее время. Его победителю предстоит построить дорогу от улицы Мариенко до Закатной», — говорит в публикации.

Как отмечает издание, первую очередь улицы Лучинского должны были открыть в конце 2023 года, однако сроки перенесли из-за проблем у подрядчика. Построить все новые дороги в районе Нахимовского училища рассчитывают за три года.