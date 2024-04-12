Дятлова обещает, что первый этап строительства ул. Лучинского завершится в мае (фото)

Дятлова обещает, что первый этап строительства ул. Лучинского завершится в мае (фото)
Фото: телеграм-канал Елены Дятловой
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Первый этап строительства улицы Генерала Лучинского в Калининграде должен завершиться в мае. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«В ходе первого этапа строительства улицы Генерала Лучинского, от Артиллерийской до улицы Героя России Мариенко, сейчас идёт мощение тротуаров, обустройство газонов, — написала она в своем телеграм-канале. — Рассчитываем, что в мае этот объект будет завершён, и подрядчик начнёт строительство улицы Героя России Мариенко, которая соединит Артиллерийскую и Лучинского, обеспечит подъезд к будущей школе на Мариенко (школу уже проектируем). Дорогу должны будут построить весной 2025 года».

По словам Дятловой, с вводом улиц Лучинского и Мариенко «вырастет транспортная доступность этого микрорайона».

Отметим, что первую очередь улицы Лучинского (строительство началось в марте 2023 года, и сумма составила 84 млн рублей) должны были открыть в конце 2023 года, однако сроки перенесли из-за проблем у подрядчика. Построить все новые дороги в районе Нахимовского училища власти рассчитывают за три года.

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