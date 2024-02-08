На строительство новой улицы на Сельме выделяют 62,8 млн рублей

На строительство новой улицы на Сельме выделяют 62,8 млн рублей
Скриншот карт 2ГИС
Все новости по теме: Ремонт дорог

Власти Калининграда выделяют на строительство улицы от Челнокова до Согласия 62,8 млн рублей. Соответствующий тендер анонсирован на сайте областного центра торгов.

По данным газеты «Гражданин», работы рассчитывают провести в 2024 году. Новую улицу назвали в честь первого заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Алексея Катериничева. Она должна быть двухполосной и протянуться на 505 метров. 

В 2016 году улицу, ведущую от Челнокова до Рассветной, хотели назвать именем российского дипломата Александра Горчакова. Однако в 2022 году топонимическая комиссия приняла решение дать его имя другой улице, находящейся ближе к Северному обходу. Оставшуюся без наименования дорогу поделили на две части: построенному отрезку присвоили имя экс-губернатора Владимира Егорова, будущей улице — Алексея Катериничева.

Также в честь первого замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области хотят назвать сквер рядом со спорткомплексом «Янтарный» на Сельме и улицу в Гурьевске.

Напомним, Алексей Катериничев погиб 30 сентября 2022 года. Его похоронили на мемориальном кладбище в посёлке Медведевка в Калининградской области.

Согласно информации на сайте МЧС РФ, Катериничев родился в 1974 году в Рыбинске. В разные годы он служил в Федеральной пограничной службе РФ, Федеральной службе безопасности и МЧС. «Принимал участие в более 20 контртеррористических операциях, спасал людей, ликвидировал взрывоопасные предметы. В сентябре 2004 года Алексей спасал детей во время штурма захваченной школы в Беслане», — отмечается на сайте ведомства.

В Калининградской области Катериничев участвовал в операциях по поднятию упавшего в море вертолета и по поднятию боеприпасов с затонувшего судна времен Второй мировой войны.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter