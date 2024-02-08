На строительство новой улицы на Сельме выделяют 62,8 млн рублей

Власти Калининграда выделяют на строительство улицы от Челнокова до Согласия 62,8 млн рублей. Соответствующий тендер анонсирован на сайте областного центра торгов.

По данным газеты «Гражданин», работы рассчитывают провести в 2024 году. Новую улицу назвали в честь первого заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Алексея Катериничева. Она должна быть двухполосной и протянуться на 505 метров.

В 2016 году улицу, ведущую от Челнокова до Рассветной, хотели назвать именем российского дипломата Александра Горчакова. Однако в 2022 году топонимическая комиссия приняла решение дать его имя другой улице, находящейся ближе к Северному обходу. Оставшуюся без наименования дорогу поделили на две части: построенному отрезку присвоили имя экс-губернатора Владимира Егорова, будущей улице — Алексея Катериничева.

Также в честь первого замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области хотят назвать сквер рядом со спорткомплексом «Янтарный» на Сельме и улицу в Гурьевске.

Напомним, Алексей Катериничев погиб 30 сентября 2022 года. Его похоронили на мемориальном кладбище в посёлке Медведевка в Калининградской области.

Согласно информации на сайте МЧС РФ, Катериничев родился в 1974 году в Рыбинске. В разные годы он служил в Федеральной пограничной службе РФ, Федеральной службе безопасности и МЧС. «Принимал участие в более 20 контртеррористических операциях, спасал людей, ликвидировал взрывоопасные предметы. В сентябре 2004 года Алексей спасал детей во время штурма захваченной школы в Беслане», — отмечается на сайте ведомства.

В Калининградской области Катериничев участвовал в операциях по поднятию упавшего в море вертолета и по поднятию боеприпасов с затонувшего судна времен Второй мировой войны.