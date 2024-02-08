У жителей региона в 2023 году было выявлено более 4 тыс. новых случаев рака

4169 новых случаев злокачественных новообразований было выявлено у жителей региона в 2023 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного врача калининградского онкоцентра Кирилл Баринов в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в четверг, 8 февраля.



Порядка 56% новых случаев рака было выявлено на ранних стадиях, отметил он. «Если говорить о тех людях, которые состоят на учёте у нас, то это 29049 человек. Это все люди, которые в течение своей жизни перенесли злокачественное образование. Стоит при этом отметить, что больше половины из этих людей, около 60%, уже пережили 5-летний рубеж», — рассказал Кирилл Баринов.

Самые распространённые виды онкозаболеваний в регионе, по словам Баринова, — рак молочной железы, кожи, лёгких, предстательной железы, желудка и кишечника.

Также исполняющий обязанности главврача рассказал о том, что в последние годы количество онкологов в Калининградской области значительно увеличилось. «Изо всех регионов страны к нам едут и присылают резюме. Едут в Калининград врачи, ещё не открылся онкоцентр, уже едут. Очень много приехало людей. В последний раз, когда я проверял, там было больше 60 человек. Сейчас, я думаю, что ещё больше», — заявил Баринов.

Открыть онкоцентр в посёлке Родники Гурьевского округа областные власти обещают в апреле 2024 года. 22 января госкорпорация «Росатом» выдала документы о вводе объекта в эксплуатацию. Цена контракта составляет 4,6 млрд рублей.