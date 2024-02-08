ФССП: приставы пока не изымают загранпаспорта у калининградцев за долги

Судебные приставы в Калининградской области пока не изымали заграничные паспорта у должников. Об этом сообщил в интервью «Новому Калининграду» глава регионального управления ФССП Владимир Титоренко.



По его словам, ведомство руководствуется Правилами передачи на хранение, приема и учета загранпаспортов, утвержденных постановлением правительства № 1953 от 22 ноября 2023 года. Этот документ не содержит положения об изъятии документа в случае ограничения гражданина в праве выезда из России в рамках законодательства об исполнительном производстве.

«Пока руководствуемся вот этими правилами передачи, они положения об изъятии загранпаспорта не содержат. Практики еще не существует, она не развита в той форме, в которой хотелось или не хотелось бы видеть это, — сказал Титоренко. — На данный момент судебный пристав может только ограничить должника в праве выезда из России и направить соответствующее постановление в пограничные органы».