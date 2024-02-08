ФССП: приставы пока не изымают загранпаспорта у калининградцев за долги

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Судебные приставы в Калининградской области пока не изымали заграничные паспорта у должников. Об этом сообщил в интервью «Новому Калининграду» глава регионального управления ФССП Владимир Титоренко.

По его словам, ведомство руководствуется Правилами передачи на хранение, приема и учета загранпаспортов, утвержденных постановлением правительства № 1953 от 22 ноября 2023 года. Этот документ не содержит положения об изъятии документа в случае ограничения гражданина в праве выезда из России в рамках законодательства об исполнительном производстве.

«Пока руководствуемся вот этими правилами передачи, они положения об изъятии загранпаспорта не содержат. Практики еще не существует, она не развита в той форме, в которой хотелось или не хотелось бы видеть это, — сказал Титоренко. — На данный момент судебный пристав может только ограничить должника в праве выезда из России и направить соответствующее постановление в пограничные органы».

В декабре 2023 года вступили в силу новые правила выезда из России, позволяющие изымать заграничные паспорта у должников и банкротов. Как сообщал «Интерфакс», ограничения также возможны для подозреваемых или обвиняемых в преступлениях — до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда, и осужденных за совершение преступления — до отбытия наказания или до освобождения от наказания. Подробнее читайте в публикации «Нового Калининграда» по ссылке.


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