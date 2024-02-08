Главный судебный пристав региона — о коллекторах, ограничении выезда и изъятии паспортов

Статистика показывает, что в Калининградской области растет количество микрозаймов. В прошлом году, по данным Национального бюро кредитных историй, в регионе выдали 207,5 тысячи таких кредитов. Невыплата их в срок может повлечь за собой общение с коллекторами. Другие невыплаченные долги — в частности, признанные судом — грозят ограничениями со стороны приставов. Одно из самых «популярных» в последние годы — запрет на выезд за границу. В прошлом году количество таких запретов для россиян, по данным Федеральной службы судебных приставов, выросло в 1,4 раза. «Новый Калининград» поговорил с главой областного управления ФССП Владимиром Титоренко о работе коллекторов в регионе, ограничении жителям выезда за границу в новой реальности и изъятии загранпаспортов.



— С февраля в России начали действовать поправки в законодательство о работе коллекторов и микрофинансовых организаций. Расскажите о главных изменениях, которые затрагивают жителей.

— Да, с 1 февраля текущего года вступил в силу федеральный закон номер 467. Процитирую его полное название: "О внесении изменений в федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Этот закон наделил службу судебных приставов новыми контрольно-надзорными полномочиями в отношении кредитных и микрофинансовых организаций, а именно в части их деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц. Служба будет вести перечень кредитных, микрофинансовых организаций, в который они включатся автоматически после получения соответствующего статуса от Банка России.

Теперь банки и микрофинансовые организации обязаны иметь специальное оборудование, программное обеспечение, с помощью которого будет записываться, храниться информация о фактах взаимодействия с гражданами в ходе возврата просроченной задолженности. Также банки и микрофинансовые организации обязаны в течение трех лет хранить документы и информацию, которые касаются их профессиональной деятельности.

— Законом вводятся новые способы общения с должником. Один из них — через так называемого автоматизированного интеллектуального агента. Как будет выглядеть такое общение?

— Да, все верно. Законом предусмотрены новые способы взаимодействия с должниками по вопросам возврата просроченной задолженности. Теперь с гражданами может взаимодействовать робот-коллектор. Это и есть автоматизированный интеллектуальный агент — специальная программа так называемая, которая может вести диалог с должником без личного участия представителя банка или микрокредитной организации. Такой способ общения приравнивается к непосредственному взаимодействию с должником.

— Этот способ считается перспективнее, чем общение с живым человеком?

— Здесь они (коллекторы и микрофинансовые организации, — прим. «Нового Калининграда») уже сами решают на месте. То есть закон обязывает иметь именно такое оборудование, которое должно применяться в их непосредственной работе. Вот и всё. И сейчас, сами прекрасно понимаете, это довольно распространенное средство в тех или иных организациях.

— Еще одно нововведение — общение с должником через портал госуслуг. Как вы считаете, будет ли востребован этот способ?

— Для начала поясню следующее. Направление сообщений должникам через портал госуслуг теперь приравнивается к электронным сообщениям. Для использования такого порядка общения нужно, чтобы программное обеспечение коллекторской или кредитной, или микрофинансовой организации было подключено к порталу госуслуг. И должник должен подтвердить свое согласие на получение сообщений в личном кабинете на портале госуслуг. Ну и установлены ограничения электронного взаимодействия. В течение календарного месяца можно направлять через портал госуслуг не более двух сообщений по одному обязательству.

Будет ли этот способ взаимодействия востребован у коллекторов и кредитных организаций, покажет, наверное, время. Но, исходя из практики, профессиональные взыскатели используют каждую возможность для достижения своих целей.

— Поправки предполагают, что усиливается контроль за работой коллекторов и микрофинансовых организаций со стороны государства. Это не усугубит кадровую проблему в калининградском управлении?

— В плане именно этого направления я не вижу в настоящее время проблем. Контроль за деятельностью коллекторов и МФО возложен на сотрудников подразделения УФССП по Калининградской области, которое так и называется — отдел правового обеспечения и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. Это подразделение укомплектовано квалифицированными кадрами, подготовленными к проведению такой работы. Однако не скрою, что нагрузка и ответственность увеличатся.

— Для этой работы выделяются дополнительные сотрудники, или это прежние сотрудники, у которых появляются новые функции?

— Нет, дополнительного штата не выделяется под это нововведение.

— Какими способами судебные приставы сейчас контролируют деятельность коллекторов в регионе?

— В управление поступают обращения граждан с жалобами на действия коллекторских и кредитных организаций. Сотрудники рассматривают обращения в сроки, предусмотренные федеральным законом номер 59, проверяют информацию. Если изложенные факты нарушений подтвердятся, то, соответственно, возбуждается дело об административном правонарушении и назначается штраф.

Чтобы подтвердить нарушение закона коллекторами, потребуются доказательства. Это скриншоты сообщений, дата, время, номер телефона, с которого поступают звонки, детализация услуг связи, аудиозаписи телефонных переговоров — всё то, что касается этого процесса. Если поступали уведомления по почте, то нужны их копии либо оригиналы. Конверты нужно сохранять, потому что по штампам на них можно установить дату правонарушения.

— То есть сейчас приставы контролируют работу коллекторов только на основе жалоб и обращений? Каких-то проверочных мероприятий не проводится?

— Да, основная масса — это именно обращения, жалобы.





— В июле прошлого года начал действовать закон об уголовной ответственности коллекторов за угрозы насилием. Применялось ли уже уголовное наказание в Калининградской области?

— Совершенно верно. 21 июля 2023 года вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и статьи 150 и 151 УПК РФ», который ужесточает ответственность для профессиональных взыскателей задолженности. Уголовное наказание, вплоть до лишения свободы на пять лет, может применяться, если имели место угрозы насилия, уничтожения или повреждения имущества, распространения заведомо ложных сведений, которые порочат честь и достоинство должника. Но на сегодняшний день в управление не поступали подобные обращения от граждан.

— А за какие нарушения у нас чаще всего привлекают к ответственности сейчас коллекторов и микрофинансовые организации?

— Самое распространенное нарушение, которое допускают в своей работе профессиональные взыскатели, — это превышение частоты взаимодействия. То есть представители коллекторских агентств и кредитных организаций звонят и пишут гражданам чаще, чем это предусмотрено законом.

Часто мы привлекаем к ответственности за психологическое давление на должников, в том числе с использованием выражений или действий, унижающих их честь и достоинство. Распространенное нарушение — это общение коллекторов с третьими лицами, то есть с родственниками, друзьями, коллегами должника, а иногда и вовсе с посторонними людьми. В практике были случаи, когда коллекторы звонили и буквально не давали работать руководителям организаций, в которых трудоустроены должники.

Часто встречается и такое нарушение: должника вводят в заблуждение. Например, сообщают, что дело передано в суд или непосредственно судебным приставам, хотя это не так. Или сообщают о прибытии представителя организации по месту проживания должника в определенные часы. При этом сами коллекторы могут находиться за тысячи километров от Калининградской области.

— Насколько применяемые меры оказываются эффективными? После штрафов снижается, например, количество звонков родственникам должников в регионе?

— Эффективность применяемых мер высокая. Как только мы возбуждаем дело об административном правонарушении и направляем профессиональным взыскателям соответствующий документ, то любое взаимодействие с должником моментально прекращается. Только это уже не поможет избежать ответственности, поскольку на данном этапе все факты нарушений зафиксированы и подтверждены доказательствами.

Что касается статистики, то за последние два года у нас наблюдается так называемая стабильность. В 2023 году составлено 39 протоколов (по статье 14.57 КоАП РФ — прим. «Нового Калининграда»), в 2022 году — 38 протоколов. Но есть интересная деталь. В 2023 году взыскано штрафов на сумму 1 миллион 800 тысяч рублей, в то время как годом ранее эта сумма составляла 3,7 миллиона рублей. Это связано с тем, что в 2022 году нарушители не соблюдали сроки оплаты штрафов — это повлекло за собой удвоение их размера.

В прошлом году коллекторские и микрокредитные организации, которые привлекались к административной ответственности, стали внимательнее относиться к установленным законодательством срокам и предпочитают оплачивать штрафы своевременно, не дожидаясь дополнительных санкций.

— Если говорить в целом по ситуации с должниками в Калининградской области, то как за последние годы изменилась динамика?

— Cлужба не ведет учет числа должников. Мы оперируем другим понятием — количество исполнительных производств. В 2023 году на исполнении находилось свыше 810 тысяч исполнительных производств — это на 78 тысяч меньше, чем в 2022 году.

— Исходя из этой статистики можно говорить, что у нас снижается количество должников?

— Да. Как я уже сказал, практически на 80 тысяч именно в количественном соотношении меньше исполнительных производств меньше, чем в 2022 году.





— В последние годы приставы активно пользовались такой возможностью по взысканию задолженности, как ограничение выезда за границу. Продолжает ли ваше ведомство применять эту меру сейчас — на фоне введения рядом государств ограничений по выдаче виз и, соответственно, снижения потока выезжающих за рубеж?

— По данному вопросу хочу сказать, что в рамках исполнительных производств судебные приставы по-прежнему временно ограничивают выезд должников из Российской Федерации, так как это действенная мера. Если говорить об этих мерах в 2023 году, то вынесено чуть меньше 100 тысяч таких постановлений, в 2022 году — всего на две тысячи больше. Наверное, это связано с тем, что в 2023 году уменьшилось в целом количество исполнительных производств.

Понятно, что Калининградская область — это уникальный регион с точки зрения геополитического положения. Калининградцы продолжают работать дальнобойщиками, экспедиторами, ходить в морские рейсы, отдыхать в иностранных государствах. Поэтому невозможность выезда за рубеж заставляет таких граждан в кратчайшие сроки исполнять решение суда и погашать задолженность.

— С декабря приставам разрешили помимо ограничения выезда изымать у должников загранпаспорта. Принимались ли уже такие решения в отношении жителей Калининградской области?

— Есть правила передачи на хранение, приема и учета загранпаспортов. Они утверждены постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2023 года. Этот документ не содержит положения об изъятии загранпаспорта в случае ограничения гражданина в праве выезда из Российской Федерации в рамках законодательства об исполнительном производстве.

— Получается, либо ограничивают выезд, либо изымают паспорт?

— Повторюсь, что в правилах, о которых я сказал, нет положения об изъятии загранпаспорта приставами. На данный момент судебный пристав может только ограничить должника в праве выезда из России и направить соответствующее постановление в пограничные органы.

— То есть у нас еще не изымали паспорта?

— Нет, таких случаев у нас еще не было. Пока руководствуемся вот этими правилами передачи, они положения об изъятии загранпаспорта не содержат. Практики еще не существует, она не развита в той форме, в которой хотелось или не хотелось бы видеть это.

— Что вы как главный судебный пристав могли бы посоветовать калининградцам, которые оказались сейчас в сложной финансовой ситуации и — может быть, по объективным причинам — пока не имеют возможности погасить долги?

— Со стороны судебного пристава самый адекватный, наверное, совет — заплатить эти долги, не доводя дело до суда, чтобы не сталкиваться с теми проблемами, которые связаны с нашей службой. Это и ограничение выезда, и арест имущества должника, и арест счетов, и другие меры принудительного взыскания. То есть оптимальный вариант — просто не переходить в статус должника с точки зрения службы судебных приставов.

Что касается коллекторов и микрофинансовых организаций, то, наверное, только при веской причине нужно входить в эту систему. Должна быть супербезвыходная ситуация, чтобы залезть в такие кредиты. У микрофинансовых организаций очень большие проценты, не совсем хорошие условия для того, чтобы гражданин взял этот кредит и в дальнейшем рассчитался с долгами.

Однако хочу обратить внимание, что сейчас у нас предусмотрено законом право граждан на ежемесячное сохранение прожиточного минимума. Это означает, что после всех удержаний в рамках исполнительного производства у должника останутся неприкосновенными денежные средства в размере прожиточного минимума, который установлен на территории России для трудоспособного населения. С этой суммы гарантированно не будет списаний.

— Но для этого нужно подать заявление?

— Да, следует подать заявление в службу судебных приставов, а также предоставить документы, подтверждающие ежемесячный доход должника, сведения об источниках такого дохода, банковские реквизиты счета, на котором будет сохраняться прожиточный минимум. Судебный пристав вынесет постановление и направит его в банк, который уже не сможет обратить взыскание на неприкосновенную сумму.

Если безвыходная ситуация и человек не может сразу рассчитаться с долгом, то чтобы пристав не применял в отношении него меры принудительного взыскания, должник может обратиться в суд с просьбой об отсрочке или рассрочке этого долга. То есть если гражданин доказал суду, что действительно находится в сложной жизненной ситуации — потерял работу, заболел — и не может всё сразу выплатить, то суд может пойти навстречу и своим решением, определением позволить отсрочить или рассрочить долг. Это решение нужно принести в службу судебных приставов.

Беседовала Елена Калугина, фото: Юлия Власова / Новый Калининград