В регионе за месяц резко подорожали подержанные автомобили

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Цены на подержанные автомобили в Калининградской области в январе стали выше в среднем на 17%. Объявления о продаже авто, бывших в употреблении до 15 лет, изучили аналитики сервиса «Авто.ру Оценка».

Средняя стоимость подержанного авто в Калининградской области, по их данным, составляла в январе 2,7 млн рублей. Также в тройку регионов с самыми подорожавшими машинами вошли Рязанская область и Дагестан. Там б/у модели продают в среднем за 1,3 млн рублей.

Лидерами по росту средней стоимости среди автомобилей с пробегом стала четвёрка представителей бренда Lada. ВАЗ 2107 подорожал на 14,2% до 229 тыс. рублей, а ВАЗ 2115 — на 13,2% до 241 тыс. рублей. Lada Priora выросла в цене на 9,8%, достигнув отметки в 373 тыс. рублей, а Lada 2114 теперь в среднем стоит 255 тыс.(+9,5%).

Среди регионов, в которых цены на подержанные авто снизились, лидирует Иркутская область с падением на 13% до 2,3 млн рублей. Следом идёт Тульская область, где средняя цена составила 1,7 млн рублей (-12,5%). Замыкает тройку Северная Осетия (-10%; 1,2 млн рублей).

В январе в сегменте автомобилей с пробегом снижение стоимости было зафиксировано на электрические Nissan Terrano III до 1,4 млн рублей (-4,3%), на Skoda Yeti I (-3,9%; 1,4 млн рублей) и на Volvo XC90 II (-3,1%; 5,7 млн рублей).

Также эксперты проанализировали изменение цен на новые авто. Лидерами по повышению стоимости в этом сегменте рынка стали Республика Башкортостан (+9,3%), Мурманская область (+8,6%) и Красноярский край (+5,5%).

По сравнению с декабрём наибольший рост цен отмечен у Hongqi HS5 I — эта модель подорожала в среднем на 5,6% до 5 млн рублей. Прибавили в цене и Hyundai Palisade (+4,1%; до 7,8 млн рублей), а также Kaiyi E5 (+3,3%; 2,1 млн рублей).

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Больше всего подешевели новые авто в Воронежской, Свердловской и Ярославской областях. Среди моделей, цены которых снизились в январе, Aito M5 с падением стоимости на 8% до 6,2 млн рублей. За ним следуют Aito M7 за 7 млн рублей (-6,8%) и Geely Okavango стоимостью 3,2 млн рублей (- 6,6%).

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