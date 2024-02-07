Стагнация и выборы: дилеры региона оценили риск повышения цен на автомобили

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Что будет с ценами на автомобили в Калининградской области, станет понятно после президентских выборов в марте 2024 года. Так считают автодилеры региона, но при этом дают разную оценку ситуации с логистикой, которая сильно влияет на рынок. Есть даже мнение, что стоимость снизится. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в дилерских центрах.



«В связи с ослаблением рубля и высокой тенденцией к росту ключевой ставки ЦБ покупательская способность будет снижаться до апреля 2024», — прогнозирует менеджер по работе с клиентами компании «Рус моторс» (официальный дилер BMW в Калининграде) Анна Миронова. По ее словам, клиенты все реже берут автомобили в кредит в связи с высокими ставками по депозитам в банках: «Наши дистрибьюторы на постоянной основе разрабатывают новые программы поддержки продаж (скидки, акции, рассрочки), тем самым стараются стимулировать спрос и удержать ценообразование», — добавила менеджер по работе с клиентами. При этом, по ее мнению, уровень доходов у семей не претерпевает «сильных» изменений с 2021 года, поэтому люди чаще рассматривают кредиты с минимальным первоначальным взносом или без него.

Анна Миронова добавила, что проблемы с логистикой и нехватка паромов в Калининградской области приводят к дефициту автомобилей на дилерских складах. Это усложняет задачу подобрать клиенту оптимальный для него вариант покупки. «На сегодняшний день можно утверждать, что автомобильный бизнес находится на стадии стагнации, и мы надеемся на рост к середине 2024 года», — отметила собеседница.

Руководитель отдела продаж компании «Отто кар» (официальный дилер Skoda в Калининграде) Александр Тихомиров сообщил, что понять, будет ли повышение, можно только после выборов президента РФ. «До выборов в любом случае политика, наверное, более выборочная и мягкая. Для того, чтобы выборы хорошо прошли. А дальше уже мы увидим, будет ли какое-то ужесточение или нет. Опять же, цена на автомобили зависит от курса валют и от [ставки рефинансирования] ЦБ. То есть если [ставка рефинансирования] ЦБ будет уменьшаться, а курс валют будет находиться в этом же диапазоне — 90, то я думаю, что возможно и снижение цены на автомобили, так как очень большая конкуренция сейчас [из-за] китайских брендов».

А вот проблемы с логистикой представитель «Отто кар» считает несущественными: «Как я слышал, паромы стали быстрее ходить, то есть даже перевозка любых грузов становится легче». Поэтому, по его мнению, влиять на цены эта ситуация в ближайшее время не будет.

По словам Александра Тихомирова, стоимость автомобилей в начале 2024 года не отличается от показателей 2023 года. Но сложности с продажами машин «классического» ассортимента все же отмечаются из-за конкуренции с китайскими брендами: «Если раньше было 3-4 китайских бренда, то сейчас их 20». Как указал собеседник, сейчас перед покупателем стоит выбор между новым китайским автомобилем с гарантией из дилерского центра и б/у машиной одного из привычных брендов.

Дилерские центры, пояснил собеседник, при этом тоже начали ориентироваться на ранее малопопулярный в регионе ассортимент. «BMW продает китайские автомобили, Mercedes продает китайские автомобили. То есть, в принципе, все, кто имел японцев, европейцев, сейчас продают все китайские бренды. Либо б/у. Ну, опять же, сейчас, скорее всего, это будут новые китайские бренды», — пояснил руководитель отдела продаж «Отто кар». Компания тоже переориентируется на продажу автомобилей марок Dongfeng, Kaya и «Москвич».

О том, что ожидается повышение стоимости транспортных средств в 2024 году, ранее, в частности, писал «Коммерсант». «На 2024 год китайские производители планируют продать в России не менее 1,2 млн автомобилей против 0,53–0,54 млн в 2023 году. «АвтоВАЗ» произведет порядка 500 тыс. машин. И все это суммарно с прочими марками по параллельному импорту должно составить более 1,8 млн авто. Но такой бурный рост рынка всеми экспертами считается нереальным, особенно в условиях подорожания кредитов и ужесточения санкционного давления. «Наш прогноз на 2024 год — это около 1,2 млн всех ТС (транспортных средств — прим. «Нового Калининграда») против 1,06 млн в 2023-м. Из них отечественные марки вырастут на 13–15%, до 400 тыс. против 353 тыс. в нынешнем году»,— прокомментировал изданию эксперт «Автостат Инфо» Александр Климнов.

При этом «Ведомости» сообщали, что на складах крупных автодилеров скопилось большое количество новых легковых автомобилей, что должно привести к скидкам на транспортные средства. В частности, о рекордных стоках китайских машин, официально поставляемых в Россию, рассказал директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов: «Скидки точно будут. Даже если взять декабрь 2023 года, Chery, Exeed и Haval улучшали торговые условия. Они начали понимать, что рынка всем не хватает и приходится где-то демпинговать», — сказал он.