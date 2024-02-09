СК забрал уголовное дело против светловчанина, стрелявшего в двухлетнюю дочь (фото)

СК забрал уголовное дело против светловчанина, стрелявшего в двухлетнюю дочь (фото)
Фото: СУ СК по Калининградской области
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Уголовное дело в отношении 40-летнего жителя поселка Волочаевское Светловского городского округа, выстрелившего из пневматической винтовки в голову своей двухлетней дочери (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), передали в следственный комитет.

«По данным следствия, вечером 8 февраля 2024 года подозреваемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, дома по месту жительства ради развлечения стрелял из пневматического ружья по автомобильному радиатору, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Один из выстрелов по случайности попал в голову двухлетней дочери фигуранта, находившейся поблизости. Девочка госпитализирована в лечебное учреждение с травмой головного мозга».

Радиатор с мишенью. Фото: СУ СК по Калининградской области

В настоящее время, как уточняется, подозреваемый доставлен в Светлогорский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области, где с ним проводятся необходимые следственные действия. Следователи уточняют обстоятельства совершенного преступления, его причины и способствовавшие ему условия.

Ранее сообщалось, что у девочки диагностированы: очаговая травма головного мозга с открытой внутричерепной раной, открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

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