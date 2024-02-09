МВД: под Светлым нетрезвый отец выстрелил из винтовки в двухлетнюю дочь (фото)

В поселке Волочаевское Светловского городского округа нетрезвый отец выстрелил из пневматической винтовки в свою малолетнюю дочь. О том, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка,



сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

В пресс-службе ведомства уточняют, что 8 февраля около 19:30 в ОМВД России по Светловскому городскому округу поступило сообщение из Детской областной больницы Калининграда о госпитализации двухлетней девочки с пулевым ранением.

«Сотрудниками полиции предварительно установлено, что огнестрельное ранение двухлетнему ребенку причинил ее отец. 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире стрелял по автомобильному радиатору из пневматического ружья „МР-512“ и по неосторожности попал в мимо пробегающую малолетнюю дочь», — сообщают детали в пресс-службе регионального УМВД.

У девочки диагностированы: очаговая травма головного мозга с открытой внутричерепной раной, открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Мужчина задержан полицейскими. В настоящее время он находится в отделении полиции. Оружие у него изъято. Уточняется, что ранее семья не попадала в поле зрения полицейских и на учете не состояла.

Дело также на контроле у прокуратуры. Там уточняют, что ЧП произошло в Волочаевском в квартире по улице Заливной.