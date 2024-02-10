Бастрыкин взял на контроль дело жителя области, выстрелившего в свою дочь

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело в отношении жителя региона, который выстрелил из винтовки в свою двухлетнюю дочь. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.



Расследованием занимается региональное управление СКР. Руководителю ведомства Дмитрию Бочарову поручено доложить о нем.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД в пятницу, 9 февраля, инцидент произошел в поселке Волочаевское Светловского округа. По предварительным данным, мужчина в состоянии в состоянии алкогольного опьянения стрелял в своей квартире по автомобильному радиатору из пневматического ружья и по неосторожности попал в дочь, которая пробегала мимо.

У девочки диагностированы очаговая травма головного мозга с открытой внутричерепной раной, открытая проникающая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».