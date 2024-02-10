Калининградстат: производство яиц в регионе увеличилось более чем на 20%

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За год промышленное производство яиц в Калининградской области увеличилось на 21,8%. Об этом говорится в докладе Калининградстата о социально-экономическом положении региона.

Вместе с тем в документе не опубликованы данные об объемах промышленного производства яиц в 2023 году. В докладе указано, что эта информация не приводится «в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций». С учетом крестьянских хозяйств и хозяйств населения объем производства яиц составил 330,6 млн штук.

По данным Калининградстата, в регионе также увеличилось промышленное производство молока. Рост составил 4,7% — до 162 300 тонн. Производство скота и птицы на убой в живом весе, напротив, уменьшилось на 3% — до 119 100 тонн.

Единственным производителем яиц в промышленных объемах в Калининградской области является «Гурьевская птицефабрика», которая входит в агрохолдинг «Долгов Групп». По данным мониторинга «Нового Калининграда», в феврале в крупнейших торговых сетях сохраняются высокие цены на продукцию первой категории — десяток яиц стоит 140 рублей. При этом у ритейлеров появилась продукция категории C2 от других поставщиков, цена десятка — 120-130 рублей.

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