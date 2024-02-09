Стабильно дорого: как изменились цены в калининградских супермаркетах (мониторинг)

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Мониторинги цен на продукты

За прошедший месяц в крупнейших торговых сетях региона не произошло существенного изменения в стоимости продуктов условной корзины — ни в большую, ни в меньшую сторону. Как показывает свежий мониторинг «Нового Калининграда», цены, поднявшиеся в последнее время по ряду позиций, остаются на том же уровне.

В частности, сохраняются январские цены на яйца: десяток первой категории собственной фасовки стоит 140 рублей. У части ритейлеров появилась продукция категории C2 — упаковка продается по 120-130 рублей. Стоимость куриного филе традиционно не снижается: килограмм в торговых сетях стоит 400 рублей и выше.

Подорожавшие в январе томаты по-прежнему продаются по 190-200 рублей за килограмм. Выросшие в прошлом месяце цены на морковь и лук тоже не снижаются. У двух из трех ритейлеров подорожал картофель (на 5-6 рублей). В то же время несколько подешевела белокочанная капуста (на 3-10 рублей). Ассортимент огурцов расширился: теперь во всех торговых сетях можно найти короткоплодную продукцию, цена килограмма — 190-238 рублей.

В категории «Фрукты» подешевели апельсины: цена за килограмм уменьшилась на 20-40 рублей — до 100-110 рублей. Стоимость лимонов в двух из трех сетей снизилась со 130 до 120 рублей.

Цены на молочную продукцию остаются относительно стабильными. Цены на рис, гречку и макароны колеблются. Сахар у всех ритейлеров несколько подешевел (на 2-4 рубля).

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятерочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г


33,99, по акции (цена не изм.)

29,50 (цена не изм.)

37,99 (цена не изм.)

Молоко, 2,5%, 800 мл

47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

45,90 «Залесский фермер», по акции (цена не изм.)

46,19 «Залесский фермер» (+0,7 руб.)

Кефир, 2,5%, 800 мл


57,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

49,90 «Залесский фермер» (+0,1 руб.)

45,49 «Залесский фермер» (-2 руб.)

Сметана, 20%, 315 г

69,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

69,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Творог, 5%, 200 г

94,99 «Залесский фермер» (-3 руб.)

95,90 «Залесский фермер» (+1 руб.)

90,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Филе куриное, 1 кг

439,99 (цена не изм.)

399,00, по акции (цена не изм.)

417,99 (-42 руб.)

Фарш «Домашний», 400 г


169,99 «Великолукский МК», по акции

169,90 «Великолукский МК»

219,99 «Мираторг»

Говядина тушеная, высший сорт, 325 г

249,99 «Сохраним традиции» (+40 руб.)

259,90 «Сохраним традиции»

262,99 «Великолукский МК» (цена не изм.)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

42,99 «Зернофф»

42,90 «Зернофф» (цена не изм.)

72,99 «Предпортовая»


Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

139,99, своя фасовка (цена не изм.)

139,90, своя фасовка (цена не изм.)

139,99, своя фасовка (цена не изм.)

Рис

94,99 за упаковку 800 г (+5 руб.)

129,90 за упаковку 800 г (цена не изм.)

92,99 за упаковку 900 г (-14 руб.)

Гречка

89,99 за упаковку 800 г (+35 руб.)


57,20 за упаковку 800 г (цена не изм.)

58,99 за упаковку 900 г (-2 руб.)

Макароны «Макфа», 450 г

79,99 (+10 руб.)

69,90, по акции (+5 руб.)

64,99 (-3 руб.)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

162,99 АО «Молоко» (Крестьянское), по акции (+13 руб.)

162,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)

152,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)

Масло подсолнечное, 1 л

139,99 «Олейна», по акции (цена не изм.)


139,90 «Олейна», по акции (цена не изм.)

152,99 «Олейна»


Сахар, 1 кг

79,99 (-4 руб.)

77,90 (-2 руб.)

69,99, по акции (-3,5 руб.)

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

24,99, по акции (цена не изм.)

24,90, по акции (+5 руб.)

28,49 (+6 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

59,99, по акции (цена не изм.)

59,90, по акции (цена не изм.)

62,49 (цена не изм.)

Капуста белокочанная, 1 кг

49,99 (-10 руб.)

47,40 (цена не изм.)

41,99 (-3 руб.)

Морковь, 1 кг

49,99, по акции (+10 руб.)

39,90 (цена не изм.)

37,99 (цена не изм.)

Огурцы, 1 кг

199,99, «Меринда» (цена не изм.)

189,90, короткоплодные (-110 руб.)

237,99, короткоплодные

Помидоры, 1 кг

199,99, по акции (цена не изм.)

189,90, по акции (-9,1 руб.)

190,99 (+1 руб.)

Лимоны, 1 кг

119,99, по акции (-10 руб.)

129,90, по акции (цена не изм.)

119,99, по акции (-7 руб.)

Апельсины, 1 кг

99,99, по акции (-40 руб.)

109,90, по акции (-20 руб.)

99,99, по акции (-24 руб.)

Яблоки, 1 кг

89,99 «Голден», по акции (+10 руб.)

79,90 «Голден», по акции (цена не изм.)

89,99 «Голден», по акции (+2 руб.)

Бананы, 1 кг

129,99 (цена не изм.)

139,90, по акции (цена не изм.)

139,99 (цена не изм.)


Общая стоимость корзины

3020,74 руб.

2951,9 руб.

3045,44

Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 9 февраля 2024 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.

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