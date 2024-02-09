Стабильно дорого: как изменились цены в калининградских супермаркетах (мониторинг)

За прошедший месяц в крупнейших торговых сетях региона не произошло существенного изменения в стоимости продуктов условной корзины — ни в большую, ни в меньшую сторону. Как показывает свежий мониторинг «Нового Калининграда», цены, поднявшиеся в последнее время по ряду позиций, остаются на том же уровне.



В частности, сохраняются январские цены на яйца: десяток первой категории собственной фасовки стоит 140 рублей. У части ритейлеров появилась продукция категории C2 — упаковка продается по 120-130 рублей. Стоимость куриного филе традиционно не снижается: килограмм в торговых сетях стоит 400 рублей и выше.

Подорожавшие в январе томаты по-прежнему продаются по 190-200 рублей за килограмм. Выросшие в прошлом месяце цены на морковь и лук тоже не снижаются. У двух из трех ритейлеров подорожал картофель (на 5-6 рублей). В то же время несколько подешевела белокочанная капуста (на 3-10 рублей). Ассортимент огурцов расширился: теперь во всех торговых сетях можно найти короткоплодную продукцию, цена килограмма — 190-238 рублей.

В категории «Фрукты» подешевели апельсины: цена за килограмм уменьшилась на 20-40 рублей — до 100-110 рублей. Стоимость лимонов в двух из трех сетей снизилась со 130 до 120 рублей.

Цены на молочную продукцию остаются относительно стабильными. Цены на рис, гречку и макароны колеблются. Сахар у всех ритейлеров несколько подешевел (на 2-4 рубля).

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятерочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г

33,99, по акции (цена не изм.) 29,50 (цена не изм.) 37,99 (цена не изм.) Молоко, 2,5%, 800 мл 47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 45,90 «Залесский фермер», по акции (цена не изм.) 46,19 «Залесский фермер» (+0,7 руб.) Кефир, 2,5%, 800 мл

57,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 49,90 «Залесский фермер» (+0,1 руб.) 45,49 «Залесский фермер» (-2 руб.) Сметана, 20%, 315 г 69,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 69,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Творог, 5%, 200 г 94,99 «Залесский фермер» (-3 руб.) 95,90 «Залесский фермер» (+1 руб.) 90,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Филе куриное, 1 кг 439,99 (цена не изм.) 399,00, по акции (цена не изм.) 417,99 (-42 руб.) Фарш «Домашний», 400 г

169,99 «Великолукский МК», по акции 169,90 «Великолукский МК» 219,99 «Мираторг» Говядина тушеная, высший сорт, 325 г 249,99 «Сохраним традиции» (+40 руб.) 259,90 «Сохраним традиции» 262,99 «Великолукский МК» (цена не изм.) Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 42,99 «Зернофф» 42,90 «Зернофф» (цена не изм.) 72,99 «Предпортовая»

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 139,99, своя фасовка (цена не изм.) 139,90, своя фасовка (цена не изм.) 139,99, своя фасовка (цена не изм.) Рис 94,99 за упаковку 800 г (+5 руб.) 129,90 за упаковку 800 г (цена не изм.) 92,99 за упаковку 900 г (-14 руб.) Гречка 89,99 за упаковку 800 г (+35 руб.)

57,20 за упаковку 800 г (цена не изм.) 58,99 за упаковку 900 г (-2 руб.) Макароны «Макфа», 450 г 79,99 (+10 руб.) 69,90, по акции (+5 руб.) 64,99 (-3 руб.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 162,99 АО «Молоко» (Крестьянское), по акции (+13 руб.) 162,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.) 152,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.) Масло подсолнечное, 1 л 139,99 «Олейна», по акции (цена не изм.)

139,90 «Олейна», по акции (цена не изм.) 152,99 «Олейна»

Сахар, 1 кг 79,99 (-4 руб.) 77,90 (-2 руб.) 69,99, по акции (-3,5 руб.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 24,99, по акции (цена не изм.) 24,90, по акции (+5 руб.) 28,49 (+6 руб.) Лук репчатый, 1 кг 59,99, по акции (цена не изм.) 59,90, по акции (цена не изм.) 62,49 (цена не изм.) Капуста белокочанная, 1 кг 49,99 (-10 руб.) 47,40 (цена не изм.) 41,99 (-3 руб.) Морковь, 1 кг 49,99, по акции (+10 руб.) 39,90 (цена не изм.) 37,99 (цена не изм.) Огурцы, 1 кг 199,99, «Меринда» (цена не изм.) 189,90, короткоплодные (-110 руб.) 237,99, короткоплодные Помидоры, 1 кг 199,99, по акции (цена не изм.) 189,90, по акции (-9,1 руб.) 190,99 (+1 руб.) Лимоны, 1 кг 119,99, по акции (-10 руб.) 129,90, по акции (цена не изм.) 119,99, по акции (-7 руб.) Апельсины, 1 кг 99,99, по акции (-40 руб.) 109,90, по акции (-20 руб.) 99,99, по акции (-24 руб.) Яблоки, 1 кг 89,99 «Голден», по акции (+10 руб.) 79,90 «Голден», по акции (цена не изм.) 89,99 «Голден», по акции (+2 руб.) Бананы, 1 кг 129,99 (цена не изм.) 139,90, по акции (цена не изм.) 139,99 (цена не изм.)

Общая стоимость корзины 3020,74 руб. 2951,9 руб. 3045,44

Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 9 февраля 2024 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.