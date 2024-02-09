Стабильно дорого: как изменились цены в калининградских супермаркетах (мониторинг)

За прошедший месяц в крупнейших торговых сетях региона не произошло существенного изменения в стоимости продуктов условной корзины — ни в большую, ни в меньшую сторону. Как показывает свежий мониторинг «Нового Калининграда», цены, поднявшиеся в последнее время по ряду позиций, остаются на том же уровне.
В частности, сохраняются январские цены на яйца: десяток первой категории собственной фасовки стоит 140 рублей. У части ритейлеров появилась продукция категории C2 — упаковка продается по 120-130 рублей. Стоимость куриного филе традиционно не снижается: килограмм в торговых сетях стоит 400 рублей и выше.
Подорожавшие в январе томаты по-прежнему продаются по 190-200 рублей за килограмм. Выросшие в прошлом месяце цены на морковь и лук тоже не снижаются. У двух из трех ритейлеров подорожал картофель (на 5-6 рублей). В то же время несколько подешевела белокочанная капуста (на 3-10 рублей). Ассортимент огурцов расширился: теперь во всех торговых сетях можно найти короткоплодную продукцию, цена килограмма — 190-238 рублей.
В категории «Фрукты» подешевели апельсины: цена за килограмм уменьшилась на 20-40 рублей — до 100-110 рублей. Стоимость лимонов в двух из трех сетей снизилась со 130 до 120 рублей.
Цены на молочную продукцию остаются относительно стабильными. Цены на рис, гречку и макароны колеблются. Сахар у всех ритейлеров несколько подешевел (на 2-4 рубля).
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятерочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
33,99, по акции (цена не изм.)
|
29,50 (цена не изм.)
|
37,99 (цена не изм.)
|
Молоко, 2,5%, 800 мл
|
47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
45,90 «Залесский фермер», по акции (цена не изм.)
|
46,19 «Залесский фермер» (+0,7 руб.)
|
Кефир, 2,5%, 800 мл
|
57,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
49,90 «Залесский фермер» (+0,1 руб.)
|
45,49 «Залесский фермер» (-2 руб.)
|
Сметана, 20%, 315 г
|
69,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
69,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Творог, 5%, 200 г
|
94,99 «Залесский фермер» (-3 руб.)
|
95,90 «Залесский фермер» (+1 руб.)
|
90,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
439,99 (цена не изм.)
|
399,00, по акции (цена не изм.)
|
417,99 (-42 руб.)
|
Фарш «Домашний», 400 г
|
169,99 «Великолукский МК», по акции
|
169,90 «Великолукский МК»
|
219,99 «Мираторг»
|
Говядина тушеная, высший сорт, 325 г
|
249,99 «Сохраним традиции» (+40 руб.)
|
259,90 «Сохраним традиции»
|
262,99 «Великолукский МК» (цена не изм.)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
42,99 «Зернофф»
|
42,90 «Зернофф» (цена не изм.)
|
72,99 «Предпортовая»
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
139,99, своя фасовка (цена не изм.)
|
139,90, своя фасовка (цена не изм.)
|
139,99, своя фасовка (цена не изм.)
|
Рис
|
94,99 за упаковку 800 г (+5 руб.)
|
129,90 за упаковку 800 г (цена не изм.)
|
92,99 за упаковку 900 г (-14 руб.)
|
Гречка
|
89,99 за упаковку 800 г (+35 руб.)
|
57,20 за упаковку 800 г (цена не изм.)
|
58,99 за упаковку 900 г (-2 руб.)
|
Макароны «Макфа», 450 г
|
79,99 (+10 руб.)
|
69,90, по акции (+5 руб.)
|
64,99 (-3 руб.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
162,99 АО «Молоко» (Крестьянское), по акции (+13 руб.)
|
162,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)
|
152,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
139,99 «Олейна», по акции (цена не изм.)
|
139,90 «Олейна», по акции (цена не изм.)
|
152,99 «Олейна»
|
Сахар, 1 кг
|
79,99 (-4 руб.)
|
77,90 (-2 руб.)
|
69,99, по акции (-3,5 руб.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
24,99, по акции (цена не изм.)
|
24,90, по акции (+5 руб.)
|
28,49 (+6 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
59,99, по акции (цена не изм.)
|
59,90, по акции (цена не изм.)
|
62,49 (цена не изм.)
|
Капуста белокочанная, 1 кг
|
49,99 (-10 руб.)
|
47,40 (цена не изм.)
|
41,99 (-3 руб.)
|
Морковь, 1 кг
|
49,99, по акции (+10 руб.)
|
39,90 (цена не изм.)
|
37,99 (цена не изм.)
|
Огурцы, 1 кг
|
199,99, «Меринда» (цена не изм.)
|
189,90, короткоплодные (-110 руб.)
|
237,99, короткоплодные
|
Помидоры, 1 кг
|
199,99, по акции (цена не изм.)
|
189,90, по акции (-9,1 руб.)
|
190,99 (+1 руб.)
|
Лимоны, 1 кг
|
119,99, по акции (-10 руб.)
|
129,90, по акции (цена не изм.)
|
119,99, по акции (-7 руб.)
|
Апельсины, 1 кг
|
99,99, по акции (-40 руб.)
|
109,90, по акции (-20 руб.)
|
99,99, по акции (-24 руб.)
|
Яблоки, 1 кг
|
89,99 «Голден», по акции (+10 руб.)
|
79,90 «Голден», по акции (цена не изм.)
|
89,99 «Голден», по акции (+2 руб.)
|
Бананы, 1 кг
|
129,99 (цена не изм.)
|
139,90, по акции (цена не изм.)
|
139,99 (цена не изм.)
|
|
Общая стоимость корзины
|
3020,74 руб.
|
2951,9 руб.
|
3045,44
Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 9 февраля 2024 года.
В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.
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