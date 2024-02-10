В Пионерском ищут подрядчика для обустройства велодорожки в лесном массиве

В Пионерском ищут подрядчика для обустройства велодорожки в лесном массиве
Изображение из документации к тендеру
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Власти Пионерского ищут подрядчика для обустройства пешеходной и велосипедной дорожек в зеленой зоне рядом с побережьем. Торги объявлены на портале госзакупок.

Речь идет об устройстве тротуара в зеленой зоне от улицы Парковой до Пограничного переулка и тротуара с велодорожной от улицы Флотской, 10 до разворотного кольца на улице Портовой. Начальная цена контракта составляет 13,2 млн рублей. Деньги выделяются из федерального и областного бюджета.

Как указано в документации к тендеру, тротуары планируется замостить бетонной плиткой. На территории также установят металлические урны. Согласно проекту контракта, работы требуется начать в апреле и завершить в начале июня 2024 года. Победителя аукциона должны определить 21 февраля.

В декабре власти Пионерского заключили контракт на благоустройство парковой и прибрежной территории по проекту «Круг здоровья», победившему в федеральном конкурсе. Договор подписали с компанией «Мириам», которая согласилась выполнить работы за 167,7 млн. Проект предполагает благоустройство пляжа и парковых зон, которые будут связаны между собой пешеходными маршрутами.

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