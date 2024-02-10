Калининградцы выступили против строительства офисного здания на ул. Красной

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Жители Калининграда выступили против строительства административного здания в районе пересечения улиц Разина и Красной. Городские власти проводили публичные слушания по проекту планировки территории с проектом межевания в его составе. Заключение опубликовано на сайте администрации.

В документе говорится, что в слушаниях приняли участие 126 человек. Они высказались против образования земельного участка с кадастровым номером 39:15:121550:ЗУ1 «в историческом районе плотной малоэтажной застройки». Жители пояснили, что строительство окажет дополнительную нагрузку на коммуникации, очистные сооружения и дорожную инфраструктуру, а также нарушит «конструкции существующих зданий и комфортную среду проживания». В качестве еще одного аргумента участники слушаний привели перспективу сноса зеленых насаждений.

Калининградцы посчитали, что застройка нанесет эстетический ущерб архитектурному облику квартала и увеличит уровень шума. Жители предложили рассмотреть возможность благоустройства территории с учетом ее туристического потенциала. Также была высказана инициатива оформить земельные отношения «в пользу жилого дома № 19 по улице Степана Разина по фактическому землепользованию».

Протокол публичных слушаний должны направить в областное министерство градостроительной политики для принятия решения об утверждении проекта либо его отклонении.

В январе стало известно, что между домами на улице Красной и Разина хотят построить офисное здание на участке площадью 700 квадратных метров. Заказчик проекта — Юрий Каджоян, бывший гендиректор ООО «Лукойл-Калининградморнефть».

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