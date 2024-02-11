Леса у кирхи Королевы Луизы собирали дважды из-за другого оттенка кровли (фото)

Во второй половине января у колокольни кирхи Королевы Луизы подрядчик во второй раз собрал строительные леса, чтобы заменить кровельные листы, оттенок которых отличался от основной части кровли. Об этом «Новому Калининграду» рассказал гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых, который ведет на объекте технический и авторский надзор. Сейчас леса снова разобраны, однако, как сообщил Щербатых, подрядчик понес значительные допрасходы: около миллиона рублей за вторичную сборку лесов и примерно такую же сумму ему пришлось потратить на замену материалов.



«Сейчас все нормально, — пояснил Щербатых. — Там с одной стороны (юго-восточная часть кровли) попали листы другого оттенка. Это сильно отличалось от общего цвета. Было принято решение все исправить, — рассказал Щербатых. — Да, в пасмурную погоду ничего не было видно, а когда была солнечная погода проявлялись отличия».

Фото: Иван Марков / Новый Калининград

Ранее Щербатых сообщал, что реставрация кирхи Королевы Луизы, в стенах которой находится театр кукол, будет завершена только весной 2024 года, хотя работы, согласно подписанному подрядчиком договору, должны были завершить не позднее 30 ноября 2023 года. Сроки, по его словам, растянулись из-за погодных условий и проблем с поставками материалов.