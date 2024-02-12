Школы с бассейнами хотят задействовать в обучении плаванию детей со 2 класса

Калининградская область вошла в список пилотных регионов, в которых планируют реализовать федеральную программу «Плавание для всех». Соответствующее распоряжение правительства РФ было подписано 7 февраля.



Программа предполагает внедрение учебного модуля «Плавание» со второго класса во всех школах, оснащённых бассейнами. К 2030 году доля учеников, умеющих плавать, должна составить в таких школах 80%.

В 14 пилотных регионах всеобщее обучение детей плаванию планируют начать в I квартале 2024 года. Для этого должен быть сформирован социальный заказ на организацию занятий в бассейнах. Также проектом предусмотрено повышение квалификации тренеров, работающих с детьми.

Авторы программы рассчитывают, что к 2030 году обучение плаванию в России пройдут 12,5 млн детей, в том числе 124 тыс. учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Согласно паспорту подпрограммы «Создание инфраструктуры для обучения и занятий плаванием», к 2025 году федеральные власти намерены построить или реконструировать 32 бассейна в различных регионах страны. Количество планируемых к возведению объектов в 2026-2030 годах будет определено при формировании федерального бюджета соответствующих бюджетных циклов.

Разработать программу по всеобщему обучению детей плаванию поручил президент России Владимир Путин в 2021 году.