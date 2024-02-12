В реестр старовозрастных деревьев России попал 500-летний дуб из Светлогорска (фото)

В реестр старовозрастных деревьев России попал 500-летний дуб из Светлогорска (фото)
Фото: минприроды Калининградской области

В Национальный реестр старовозрастных деревьев России включили дуб черешчатый из Светлогорска, который находится у дома № 18 на улице Тюменской. Решение было вынесено специальной комиссией, возглавляемой кандидатом сельскохозяйственных наук Сергеем Пальчиковым.

«Новому Калининграду» в региональном минприроды сообщили, что дереву ориентировочно 500 лет, однако точный его возраст будет определять специальная комиссия.

«Благодаря действиям администрации на территории Светлогорского городского округа уже 4 дерева внесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и 1 дерево имеет Всероссийский статус „Дерево — памятник живой природы“», — рассказали в пресс-службе министерства.

Всего в регионе в реестр старовозрастных деревьев России включены 11 деревьев. Из них в Калининграде находятся всего три.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter