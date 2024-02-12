В реестр старовозрастных деревьев России попал 500-летний дуб из Светлогорска (фото)

В Национальный реестр старовозрастных деревьев России включили дуб черешчатый из Светлогорска, который находится у дома № 18 на улице Тюменской. Решение было вынесено специальной комиссией, возглавляемой кандидатом сельскохозяйственных наук Сергеем Пальчиковым.



«Новому Калининграду» в региональном минприроды сообщили, что дереву ориентировочно 500 лет, однако точный его возраст будет определять специальная комиссия.

«Благодаря действиям администрации на территории Светлогорского городского округа уже 4 дерева внесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и 1 дерево имеет Всероссийский статус „Дерево — памятник живой природы“», — рассказали в пресс-службе министерства.

Всего в регионе в реестр старовозрастных деревьев России включены 11 деревьев. Из них в Калининграде находятся всего три.