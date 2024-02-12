После рейдов среди получивших российское гражданство нашлись желающие пойти на СВО

По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина с начала года в Калининградской области организовали и провели 10 рейдов по выявлению получивших российское гражданство мужчин, избегающих постановки на воинский учет. Об этом сообщила пресс-служба регионального военно-следственного управления СК России по Балтийскому флоту.

Рейды по выявлению уклонистов прошли в областном центре, а также в Светлогорске, Зеленоградске, Балтийске, Светлом, Гусеве, Советске и Черняховске. Проверяющие инспектировали продовольственные и вещевые рынки, объекты общественного питания, стройки, железнодорожные вокзалы, таксопарки, аэропорт, а также места проживания новых граждан России.

В общей сложности проверено свыше 700 лиц, на воинский учет поставлены более 70 уклонистов, 12 человек изъявили желание заключить контракт с Минобороны, в том числе 2 иностранных гражданина. Ряд нарушителей привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воинскому учету.