Природоохранная прокуратура проверяет мусор на Правой набережной (фото)

Природоохранная прокуратура проводит проверку станции перегрузки твердых коммунальных отходов на Правой набережной в Калининграде, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, отходах производства и потребления, а также санитарно-эпидемиологического, земельного и водного законодательства при организации работ по обращению с отходами», — говорится в публикации.

Как отмечает ведомство, проверка проводится по обращениям жителей Калининграда.