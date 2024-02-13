В Черняховске из-за потопа частично расселили общежитие педколледжа (видео)

В Черняховске частично расселили и обесточили общежитие №2 педагогического колледжа после жалоб студентов на потоп. Видеоролики, демонстрирующие льющуюся с потолка воду, затопившую коридоры и некоторые комнаты, были опубликованы на странице губернатора Антона Алиханова еще 7 февраля, после чего их растиражировали по черняховским пабликам.



На проблему, тянущуюся, по словам студентов, с 2019 года, указали и родители. Они заявили, что ремонт в комнатах делали за свой счет, но уже через три месяца после начала учебного года будущих педагогов «переселили из-за потопа».

«Нам не жалко ремонт сделать в комнате для своих же детей, — написала губернатору представительница родителей. — Обидно, что не пожили они там из-за крыши».

В понедельник, 12 февраля, представитель регионального минобра сообщил, что администрация колледжа уже заказала разработку и проверку новой документации на капитальный ремонт крыши в общежитии № 2 и «средства на это в бюджете предусмотрены».

«Ремонтные работы начнутся после проведения закупочных процедур, как только будут позволять погодные условия, — заявили в минобре. — В общежитии № 2 пострадала только часть помещений, поэтому студентов разместили в других комнатах, где крыша не протекает. Часть студентов переселили в общежитие № 1. Администрация колледжа изменила образовательный план, и студентов направили на практику в областные школы раньше на несколько месяцев. Освободившиеся места в общежитии заняли переселенные учащиеся».

В министерстве добавили, что «студентам обеспечили условия для проживания и подготовки к занятиям».

«Из пострадавшей части переселили всех студентов, доступ к ней закрыт. Помещения, которые пострадали от воды, обесточили, угрозы замыкания электропроводки нет, — отчитались в минобре. — Для уборки помещений, в том числе пострадавших от протечки крыши, а также для уборки воды в случае повторных протечек администрация колледжа заключила договор с клининговой компанией».