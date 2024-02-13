Обслуживание дорог в Калининграде вновь доверили компании депутата горсовета

Контракт на обслуживание калининградских дорог в 2024 году заключают с ЗАО «Дорожно-строительное предприятие». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Компания депутата горсовета Сергея Григоренко выигрывала соответствующие аукционы и в прошлые годы. На этот раз стоимость контракта составила 375 млн рублей. Торги были признаны несостоявшимися, т.к. на участие в аукционе была подана только одна заявка. Комиссия признала её соответствующими требованиям заказчика.

Подрядчик должен обеспечить своевременное содержание улично-дорожной сети, производить ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодными, горячими и литыми асфальтобетонными смесями в зависимости от сезона.

На содержание дорог общего пользования в 2023 году горвласти выделяли 256 млн рублей. Ещё 80 млн дополнительно направили в начале августа на ямочный ремонт. По итогам обоих аукционов власти заключили контракт с ЗАО «Дорожно-строительное предприятие».